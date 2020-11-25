Son dakika haber... Odunpazarı'nda içkili işletme kararının bozulması için imza toplanıyor - Son Dakika

MHP Eskişehir İl Başkanlığı, Odunpazarı İlçe Belediye Meclisi tarafından onaylanarak açılması planlanan içkili mekanlara karşı imza topladı.

Odunpazarı Belediye Meclisi tarafından oy çoğunluğuyla belirlenerek ilçenin bazı bölgelerinde açılması planlanan içkili mekanlara karşı kent genelinde tepkiler yükseliyor. Daha önce de çok sayıda STK tarafından protesto edilen belediye meclisi kararına karşı MHP Eskişehir İl Başkanlığı da harekete geçti. Vadişehir-Ihlamurkent Pazar Yeri'ne stant açan partililer içkili mekan kararına karşı mahalle sakinlerinden imza topladı. İlçe genelinde karara binaen 8 ayrı cadde ve sokakta açılması beklenen 92 alkollü işletme, ilçede yaşayanlar arasında tedirginlik oluşturuyor. Stant görevlileri, mahalleden 1 saat içerisinde 150 imza topladıklarını belirtti.

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ve Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Komar Pazar yerindeki standı ziyaret etti. - ESKİŞEHİR