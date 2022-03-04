Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şahıs, aracı bırakarak kayıplara karıştı. Aracı almaya gelen şahsın oğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, bu sırada oğlunun polis otosunda olduğunu gören anne, "Yapanı alın, oğlumu götürmeyin" dedi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Kocasinan ilçesinde durumundan şüphelendiği H.A. yönetimindeki 06 BIR 244 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarparak kaçtı. Osman Kavuncu Mahallesi'nde aracı terk ederek kaçan H.A., oğlu C.A.'yı arayarak aracı almasını istedi. Aracın başına gelen C.A., bu sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri araçta inceleme yaparken, bu sırada C.A.'nın annesi olay yerine geldi. Oğlunun polis aracında olduğu gören anne, "Yapanı alın, oğlumu götürmeyin" diyerek gözyaşı döktü. C.A. polis ekipleri tarafından karakola götürülürken, H.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Araçta çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ