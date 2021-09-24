Son dakika haber: oğlun yargılandığı, engellinin ölümünde savcıdan 'adli tıp görüşü' talebi - Son Dakika

ANTALYA'da, yüzde 90 engelli Mümin Kara'yı (58) darbederek, öldürdüğü iddia edilen tutuklu Nurettin Yaşar (45) ve tutuksuz oğlu Ahmet Yaşar'ın (21) yargılanmasına başlandı. Baba ile oğlu, suçlamaları kabul etmezken, savcı ise kesin ölüm nedenine ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesinden görüş istenilmesini talep etti.

Kepez ilçesinde, 19 Şubat'ta, yüzde 90 engelli Mümin Kara, yüzde 40 engelli eşi Emine Kara, çocukları Fatma ve Bekir Kara ile evlerinin yanındaki market sahibi Nurettin Yaşar ve oğlu Ahmet Yaşar ile park yüzünden tartıştı. Kavga sırasında Mümin Kara'nın dili boğazına kaçtı, eşinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede yaşam mücadelesi veren Kara, 28 Şubat'ta hayatını kaybetti. Olayın gerçekleştiği gün ifadeleri alınıp, serbest bırakılan şüpheliler Nurettin Yaşar ile Ahmet Yaşar ise 24 Şubat'ta savcının talebiyle tekrar gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Nurettin Yaşar, 'kasten yaralama' suçundan mahkemece tutuklandı, oğlu Ahmet Yaşar ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kara'nın ölümü üzerine polis ekipleri, oğul Yaşar'ı da 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan gözaltına aldı. Şüpheli, 28 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutukluluğa yapılan itirazın ardından Ahmet Yaşar, 16 Temmuz'da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca hazırlanan iddianamede, tutuklu Nurettin Yaşar ile tutuksuz sanık oğlu Ahmet Yaşar'n tutuklanması ve haklarında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesi istendi. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde baba ile oğulun yargılanmasına bugün başlandı. Tutuklu Nurettin Yaşar bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılırken, tutuksuz sanık Ahmet Yaşar, şikayetçiler Bekir Kara, Emine Kara, Fatma Betül Kara ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.'YERDE YATARKEN GÖRDÜM'Sanık Nurettin Yaşar, savunmasında, Kara ailesi ile 15- 16 yıldır komşu olduklarını ancak 10 yıldır aralarında husumet bulunduğunu söyledi. Olay günü yaşananları anlatan Nurettin Yaşar, "Müşterimin araç parkı yüzünden Bekir Kara, bana ve oğluma ağza alınmayacak küfürler etti. Bunun üzerine Bekir ile oğlum yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Sonra baktığımda Mümin Kara'nın ağız üstü düştüğünü, gelen seslerden anladım. Mümin Kara'yı yerde yatarken gördüm" dedi.Sanık Ahmet Yaşar ise savunmasında, "Evde sınava hazırlanıyordum. İş yerimizin önünde kalabalık olduğunu öğrendim. Gittiğimde babam yerdeydi ve Bekir ile Betül Kara babamın üzerindeydi. Babama vuruyorlardı. Bekir Kara'yı tutarak babamı aralarından aldım. Kesinlikle Mümin Kara'ya vurmadım" diye konuştu.Mümin Kara'nın kızı Fatma Betül Kara ise olay sırasında Nurettin Yaşar ve oğlunun babasına saldırdığını, yumrukladığını ve tekmelediğini gördüğünü söyledi.Şikayetçi Emine Kara ise eşinin öldürüldüğünü öne sürdü.Duruşmada dinlenen tanıklar Y.S. ile R.D. baba oğulun verdiği ifadeleri destekledi, Mümin Kara'ya vurulduğunu görmediklerini söyledi.Duruşma savcısı, maktulün ölüm nedeninin düşmeye bağlı gerçekleşip gerçekleşmediği, düşme ve ölüm arasında nedensellik bağı kurulup kurulamayacağına dair İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesinden görüş istenilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Nurettin Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.