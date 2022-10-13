Son dakika haber: Oğlunu öldüren babadan "kendimi korumak için öldürdüm" savunması

Oğlunu öldüren babadan "kendimi korumak için öldürdüm" savunması

Katil zanlısı baba adliyeye sevk edilirken "Ne yaptım oğlum" deyip gazetecilere küfür etti

ANTALYA - Antalya'da oğlunu öldüren baba cezaevine sevki sırasında gazetecilere küfür etti. Jandarmadaki ifadesinde baba oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve bu nedenle sürekli tartıştıklarını olay günü de kendisini korumak için ateş ettiğini söyledi.

Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Duran Gönültaş (50), oğlu Cihat Gönültaş ile kendilerine ait işyerinde tartışmaya başladı. Baba oğul arasındaki tartışmanın büyüdü. Baba Gönültaş, yanında bulunan silahla oğluna 4 el ateş etti. İhbar üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Cihat Gönültaş'ı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Cihat Gönültaş burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, baba Duran Gönültaş gözaltına alındı.

Oğlunun kendisine bıçakla saldırdığını söyledi

Gözaltına alınan baba Duran Gönültaş, jandarmadaki ifadesinde oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ederek sürekli tartıştıklarını söyledi. Olay günü yine oğluyla tartışma yaşadıklarını ve kendisine bıçakla saldırdığını belirtti. Baba Gönültaş kendisini koruma amaçlı oğluna ateş ettiğini söyledi. Duran Gönültaş jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, adliyeye sevk edilen Duran Gönültaş, basın mensuplarına 'Ne yaptım oğlum' diyerek küfürler savurdu.