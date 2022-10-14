Son dakika haber: Oğlunu öldüren baba tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu madde kullandığını iddia ettiği oğlunun kendisine bıçakla saldırdığını ileri süren baba tutuklandı.

Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Duran Gönültaş, (50), oğlu Cihat Gönültaş, (28) ile kendilerine ait işyerinde tartışmaya başladı. Baba oğul arasındaki tartışma büyüdü. Baba Duran Gönültaş yanındaki silahla oğluna 4 el ateş etti. İhbar üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Cihat Gönültaş'ı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Cihat Gönültaş doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, baba Duran Gönültaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan baba Duran Gönültaş jandarmadaki ifadesinde oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ederek, sürekli tartıştıklarını söyledi. Olay günü yine oğluyla tartıştıklarını ve kendisine bıçakla saldırdığını belirten Duran Gönültaş kendisini korumak amacıyla oğluna ateş ettiğini söyledi. Duran Gönültaş jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye sevki sırasında ise basın mensuplarına "Ne yaptım oğlum" diyerek küfürler savurdu. Mahkemeye çıkarılan Duran Gönültaş tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - ANTALYA