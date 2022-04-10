Son dakika haber! OĞLUNU SATIRLA ÖLDÜREN BABA: ÇOK PİŞMANIM - Son Dakika
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Son dakika haber! OĞLUNU SATIRLA ÖLDÜREN BABA: ÇOK PİŞMANIM

10.04.2022 13:42

Son dakika gelişmesine göre BALIKESİR'in Edremit ilçesinde otomobilde tartıştığı oğlu Barış Sürer'i (32) satırla öldüren Murat Sürer (58) adliyeye sevk edildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde otomobilde tartıştığı oğlu Barış Sürer'i (32) satırla öldüren Murat Sürer (58) adliyeye sevk edildi. Sürer, çok pişman olduğunu söyledi.

Olay, Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde dün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Murat Sürer ile uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu Barış Sürer, tartışmaya başladı. Murat Sürer, yanında bulunan satırla oğlu Barış Sürer'in kol, baş, boyun ve çene bölgelerine vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Barış Sürer'in cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekipleri tarafından suç aleti satırla olay yerinde gözaltına Murat Sürer, bugün adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin, oğlunu neden öldürdüğü sorulan baba Murat Sürer, ifadesinde olayı anlattığını belirterek, "Çok pişmanım" dedi.

Murat Sürer'in emniyette verdiği ifadede de oğlunun uyuşturucu kullandığını, ailesine eziyet ettiğini ve sürekli olarak evde kavga çıkardığını söylediği öğrenildi.

Son dakika haber! OĞLUNU SATIRLA ÖLDÜREN BABA: ÇOK PİŞMANIM
Son dakika haber! OĞLUNU SATIRLA ÖLDÜREN BABA: ÇOK PİŞMANIM
Son dakika haber! OĞLUNU SATIRLA ÖLDÜREN BABA: ÇOK PİŞMANIM

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Uyuşturucu, Edremit, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! OĞLUNU SATIRLA ÖLDÜREN BABA: ÇOK PİŞMANIM - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! OĞLUNU SATIRLA ÖLDÜREN BABA: ÇOK PİŞMANIM - Son Dakika
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