Son dakika haber | Oğluyla tedavi gördüğü hastanede koronavirüsten öldü - Son Dakika

Son dakika haber | Oğluyla tedavi gördüğü hastanede koronavirüsten öldü

Gelen son dakika haberlerine göre KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, oğlu Hacı Göl (35) ile aynı hastanede koronavirüs tedavisi gören, 10 çocuk babası İbrahim Göl (86) hayatını kaybetti.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, oğlu Hacı Göl (35) ile aynı hastanede koronavirüs tedavisi gören, 10 çocuk babası İbrahim Göl (86) hayatını kaybetti.  Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Hacı Göl, "Babam koronavirüsten dolayı 12 gündür mücadele ettiği yaşamına yenik düştü. Kimse 'Bana bulaşmaz' demesin" dedi.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Borandere Mahallesi'nde oturan Hacı Göl ve babası İbrahim Göl, 2 hafta önce yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Baba ve oğlunun hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Hacı ve İbrahim Göl, hastanede koronavirüs tedavisine alındı. Göl'ün yaşadığı Yukarı Borandere Mahallesi'nde ise nişan töreni yapıldığının belirlenmesi üzerine mahalleli, testten geçirildi. Çok sayıda kişinin testinin pozitif çıkması üzerine mahalle, karantinaya alındı. Hastanede tedavi altında olan Hacı Göl, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Lütfen bu hastalığı dikkate alalım. Maske, mesafe ve hijyen konusunu unutmayalım. Birilerinin mutluluğunu paylaşmak için kendi hayatınızı karartmayın. Ben çocuklarımın yüzüne bakamadım, sarılamadım. Çıkıp çıkmayacağım belli değil. Düğün, nişan böyle şeylere arkadaşlarınızı çağırıp kimsenin hayatını, yuvasını yıkmayın. Bizim köyde 'nişan yapalım' dediler. 300 hane köy karantina altında. Perişan bir durumdalar. Köyde bir nişan yaptılar, milletin geleceğini yıktılar" dedi.

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'KİMSE, BANA BULAŞMAZ, DEMESİN'

Hacı Göl'ün babası İbrahim Göl, hastanede 12 gün süren tedavinin ardından dün akşam hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından acı haberi paylaşan Hacı Göl, "Babam koronavirüsten dolayı 12 gündür mücadele ettiği yaşamına an itibari ile yenik düşmüştür. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Lütfen bu konuyu dikkate alalım. Kimse 'Bana bulaşmaz' demesin. Sosyal mesafeyi koruyun. Benim canım yandı. Başkasının yanmasın. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Elinden geleni yaptı ama olmadı" dedi.

10 çocuk babası İbrahim Göl, Yukarı Borandere Mahallesi'nde toprağa verilecek.


Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:09 Kaynak: DHA

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