Son dakika haber | OGM: "Bugün çıkan 13 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık"

Edinilen son dakika haberine göre Orman Genel Müdürlüğü, bugün çıkan 13 orman yangınını kontrol altına alındığını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü, bugün çıkan 13 orman yangınını kontrol altına alındığını açıkladı. Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Lütfen, ormanlarımızı birlikte koruyalım! Orman yangınlarının yüzde 90'nın insan kaynaklı sebeplerle çıktığını unutma, tedbiri elden bırakma, orman yangınına sebep olma. Bugün çıkan 13 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık. Muğla, Balıkesir ve Adana'da meydana gelen orman yangınları kontrol altına alındı" denildi. (Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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