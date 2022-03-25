Son dakika haber | Öğrencilerden iklim krizine karşı küresel çağrı - Son Dakika
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Son dakika haber | Öğrencilerden iklim krizine karşı küresel çağrı

25.03.2022 16:22
Son dakika haber | Öğrencilerden iklim krizine karşı küresel çağrı

Son dakika haberler... Küresel İklim Grevi için bir araya gelen Uğur Okulları öğrencileri, "Bir Dünya Daha Yok" sloganıyla iklim mücadelesi konusunda farkındalık yaratacak etkinlikler gerçekleştirdi.

Küresel İklim Grevi için bir araya gelen Uğur Okulları öğrencileri, "Bir Dünya Daha Yok" sloganıyla iklim mücadelesi konusunda farkındalık yaratacak etkinlikler gerçekleştirdi.

Dünyada her yıl 25 Mart tarihinde eş zamanlı olarak düzenlenen Küresel İklim Grevine, Uğur Okulları Türkiye'nin 52 ilinde 112 okulunda öğrenim gören öğrencileriyle katıldı. "Bir Dünya Daha Yok" sloganıyla küresel iklim krizine karşı sorumlu atmayı amaçlayan öğrenciler, bu özel gün kapsamında geri dönüşüm malzemelerini kullanarak hazırladıkları afişlerle daha iyi ve yaşanabilir bir dünya için harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Her kampüsten seçilen Sürdürülebilirlik Elçileri veya İklim Sözcüleri günün önemini anlatan bildiriler sundu.

Bu yıl Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı ilke edinerek Uğur'da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı'nı başlattıklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, Tarım ve Gıda, Enerji, Su ve Geri Dönüşüm olmak üzere dört tema başlığında ders içi etkinlikler, eylem planları gerçekleştirdiklerini söyledi. 25 Mart Küresel İklim Grevinde öğrencilerin farkındalık amacıyla Türkiye'nin dört yanında etkinlikler yaptıklarını belirten Çiçek, "Dünyanın geleceği için bilinçli adımlar atan nesiller yetişmek gurur verici" dedi.

Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı'nı okul öncesinden itibaren tüm kademelerdeki derslere entegre ettiklerini söyleyen Çiçek "Bugüne kadar enerji temamız kapsamında 15 dakika ışık kapatma, daha az elektrikli eşya kullanma, prizdeki fişleri çekmek gibi farkındalık eylemleriyle 2 ayda evlerde kişi başı 2 ton karbon emisyonu azaltıldı. Elektrik enerjisinden kaynaklı azaltılan bu miktar doğaya her öğrencimiz için iki ağaç armağan etmeye denk geliyor. Su temamız kapsamında ise toplam su tüketiminde sadece 1 ayda en az 1922,5 metreküp su tasarrufu sağlandı. Eylem planlarıyla belirlenen tüketim alışkanlıkları rutine girdiğinde bu değer yıllık 23070 metreküp oluyor. Bu değer Türkiye'nin en büyük 9. gölü olan Uluabat Gölü'nün (53 bin 200 metreküp) su miktarının neredeyse yarısına denk geliyor" diye konuştu.

DÜNYA SAATİNE DESTEK

26 Mart'ta gerçekleşecek Dünya Saati uygulamasına da destek vereceklerini söyleyen Nil Çiçek, "Yarın tüm okullarımızda ve evlerimizde 20: 30-21: 30 saatleri arasında ışıkları 1 saatliğine kapatacağız. Dünyanın dört bir yanından bu etkinliğe katılan milyonlarca insanla birlikte gezegenimizin sesi olmak istiyoruz" dedi.


Son dakika haber | Öğrencilerden iklim krizine karşı küresel çağrı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Öğrencilerden iklim krizine karşı küresel çağrı - Son Dakika


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