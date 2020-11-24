Son Dakika | ŞANLIURFA - Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı öğrencileri unutmadı - Son Dakika

Son Dakika | ŞANLIURFA - Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı öğrencileri unutmadı

24.11.2020 12:05

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Siverek ilçesindeki öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerini unutmadı.

Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Siverek ilçesindeki öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerini unutmadı. Yılmaz'ın isminin verildiği Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki ilkokulda eğitimlerine devam eden şehit öğretmenin öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde büyük üzüntü yaşıyor. Aradan geçen süreye rağmen şehit öğretmenlerini unutmayan öğrencileri, Öğretmenler Günü'nü buruk kutladı. Okulda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sınıf tahtasına "Seni unutmadık Necmettin öğretmen" yazdı ve fotoğrafıyla hasret giderdi. Öğrencilerden Mihriban Subay, ikinci sınıfta okurken Necmettin öğretmenden eğitim aldığını ve onu çok sevdiğini söyledi. Şehit öğretmenini çok özlediğini belirten Subay, "Biz onu çok seviyoruz, o da bizi çok severdi. Öğretmenler Günü her geldiğinde çok duygulanıyoruz aramızda olmadığı için, keşke o da yaşasaydı bizimle birlikte olsaydı." dedi. Birgül Subay da şehit öğretmeniyle daha önce Öğretmenler Günü'nü birbirlerine sarılarak kutladıklarını ancak artık ona sarılamadığını ifade etti. - "Gitti ve geri dönmedi ama biz onu hiç unutmadık" Necmettin öğretmeni bir daha görüşmek üzere memleketine uğurladıklarını anlatan Subay, "Bizden ayrılırken 'ben sizi hiç unutmayacağım' dedi. Biz de 'gül güle dikkatli git' dedik. Gitti ve geri dönmedi ama biz onu hiç unutmadık. O burada yok ama biz onun Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Birlikte kutladığımız son Öğretmenler Günü'nde bize derslerimize çalışmamızı, kendisi gibi öğretmen olmayı tavsiye etmişti. Çok iyi bir öğretmendi, biz onu çok seviyoruz." diye konuştu. - Öğrencileri de öğretmen olmak istiyor Sezai Subay ise şehit öğretmeni gibi öğretmen olmayı istediğini belirterek, "Onu çok özledik. Onu teröristler şehit etti ama büyük askerlerimiz onun intikamını aldı. Necmettin öğretmenimizin çok iyi bir yere gittiğine inanıyoruz. Ona her zaman dua ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu. - Şehit öğretmenin öğrencileri emin ellerde Öğretmenlerden Özge Yaşar da şehit öğretmenin öğrencilerinin emin ellerde eğitimlerine devam ettiğini söyledi. Öğrencilerin kendilerine şehit öğretmenin emaneti olduğunu vurgulayan Yaşar, şöyle konuştu: "Şehit öğretmenimiz çok zor şartlar altında öğrencilerini yetiştirmeye çalışmış ve öğrencilerine çok emek vermiş, çocuklar onu hiç unutmuyor. Üzerinden yıllar geçse de öğrencileri onu çok güzel anmaya devam edecek. Öğrencilerimiz Necmettin öğretmenle olan anılarını sürekli anlatıyor." Yılmaz, 16 Haziran 2017'de görev yaptığı Şanlıurfa Siverek'ten yaz tatili için memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılarak şehit edilmiş, cansız bedeni 12 Temmuz 2017'de Pülümür Çayı'nda bulunmuştu.

Son Dakika | ŞANLIURFA - Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı öğrencileri unutmadı
Son Dakika | ŞANLIURFA - Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı öğrencileri unutmadı
Son Dakika | ŞANLIURFA - Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı öğrencileri unutmadı
Son Dakika | ŞANLIURFA - Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı öğrencileri unutmadı

Öğretmenler Günü, Şanlıurfa, Gümüşhane, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ŞANLIURFA - Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı öğrencileri unutmadı - Son Dakika


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