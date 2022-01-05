Öğrencileri taşıyan midibüsün devrildiği kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kayak yapmak için Erciyes Dağı'na giden öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, Hacılar ilçesine bağlı Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erciyes Dağı'na kayak yapmak için giden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık Bölümü öğrencilerini taşıyan Özkan S.'nin kullandığı midibüs yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada olay yerinde 1 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Ekipler tarafından otobüsten çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan bir öğrenci daha yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(Eren Kan/İHA)