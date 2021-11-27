Üye Girişi
Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika

Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı

27.11.2021 16:48

- Öğrencileri taşıyan minibüs kazaya karıştı; 11 yaralı Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

- Öğrencileri taşıyan minibüs kazaya karıştı; 11 yaralı

UŞAK - Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kaza soncunda 10 öğrenci ve hafif ticari araç sürücüsü yaralanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Uşak Merkez'de Alparslan Caddesi ve Yavuz Sultan Selim Caddesi kesişimindeki kavşakta meydana geldi. İddialara göre Y.C. kontrolündeki 64 Y 5009 plakalı öğrenci taşıyan minibüsle E.A. kontrolündeki 64 AAH 179 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. İhbarlar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 öğrenci ve hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekiplerince civardaki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kazaya karışa minibüsün özel bir kolejden Karahallı ilçesine öğrenci taşıdığı öğrenildi.

Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı

Tragger, Kaza, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Berkan'ın çılgın performansı Avrupa kulüplerini baştan çıkardı! 140 milyon liralık teklifle geliyorlar 17:08 Berkan'ın çılgın performansı Avrupa kulüplerini baştan çıkardı! 140 milyon liralık teklifle geliyorlar Sezen Aksu'nun yeni şarkı sözleri sosyal medyada gündem oldu 16:58 Sezen Aksu'nun yeni şarkı sözleri sosyal medyada gündem oldu Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada infial yarattı 16:04 Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada infial yarattı
Elazığ'da orkinos fotoğrafı kuyruğu! Kimileri korktu, kimileri sevdi! 15:00 Elazığ'da orkinos fotoğrafı kuyruğu! Kimileri korktu, kimileri sevdi! Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! 14:26 Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! 12:25 Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim!
Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava! 11:53 Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına 11:17 Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!

Son Dakika Haberleri
17:07 SİHA'ların Analiz takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti
17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı
16:58 Sezen Aksu'nun yeni şarkı sözleri sosyal medyada gündem oldu
16:39 İngiltere'de şiddetli fırtına otobanda tırı devirdi
16:30 Pelkas bavulunu topladı gidiyor
16:25 "Man In The Black" filmi gerçek mi oluyor? Japonya'da hafıza silme deneyi yapıldı!
16:25 O Ses Almanya'da Yalan şarkısını söyleyen Zeynep Avcı, yine jürileri mest etti
16:10 Vefalı kaplumbağa ters dönen dostunun imdadına koştu!
16:04 Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!
16:02 Dünya Sağlık Örgütü'nden kötü haber! Türkiye obezitede Avrupa birincisi!
SİHA'ların Analiz takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti SİHA'ların Analiz takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti         
17:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı         
17:05
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Oğlu tarafından bıçaklanan baba: Dördüncü kez evlenmek isteyip para istedi Oğlu tarafından bıçaklanan baba: Dördüncü kez evlenmek isteyip para istedi         
14:11
Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı!         
12:24
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!         
10:58
Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!         
10:35
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 17:17:18. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement