Son dakika haber! Öğrencilerin tasarladığı kuş evleri Selimiye Vakıf Müzesi bahçesine asıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Öğrencilerin tasarladığı kuş evleri Selimiye Vakıf Müzesi bahçesine asıldı

11.05.2022 12:41
Son dakika haber! Öğrencilerin tasarladığı kuş evleri Selimiye Vakıf Müzesi bahçesine asıldı

Son dakika gündem haberi... Edirne'de anaokulu öğrencilerinin tasarladığı kuş evleri, Selimiye Camisi ve Külliyesi'nde bulunan Selimiye Vakıf Müzesi bahçesindeki ağaçlara asıldı.

Edirne'de anaokulu öğrencilerinin tasarladığı kuş evleri, Selimiye Camisi ve Külliyesi'nde bulunan Selimiye Vakıf Müzesi bahçesindeki ağaçlara asıldı.

Vakıf Haftası etkinlikleri kapsamında Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri bahçeye gelerek, tasarladıkları kuş evlerini ağaçlara astı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdür Vekili Ali Mehmetçik Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Vakıf Haftası'nın temasının "Vakıf medeniyetinde sosyal politikalar, sosyal yardımlar ve paylaşma geleneği" olarak belirlendiğini söyledi.

Haftanın temasına uygun etkinlikler yaptıklarını belirten Oğuz, "Projemiz, bugün için küçük ancak gelecek için büyük bir adımdır. Anaokulu öğrencilerimize hayvan sevgisini, hayvanları koruma kültürünü aşılarken, bunu vakıf ruhuyla gerçekleştirmek istedik. Bu amaç kapsamında çocuklarımızın tasarladığı kuş evlerini Selimiye'nin gölgesinde bulunan müzemize astık." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da öğrencileri duyarlı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Etkinlikte, öğrencilere boyama kitabı ve kalem seti hediye edildi.

Son dakika haber! Öğrencilerin tasarladığı kuş evleri Selimiye Vakıf Müzesi bahçesine asıldı
Son dakika haber! Öğrencilerin tasarladığı kuş evleri Selimiye Vakıf Müzesi bahçesine asıldı
Son dakika haber! Öğrencilerin tasarladığı kuş evleri Selimiye Vakıf Müzesi bahçesine asıldı
Son dakika haber! Öğrencilerin tasarladığı kuş evleri Selimiye Vakıf Müzesi bahçesine asıldı
Son dakika haber! Öğrencilerin tasarladığı kuş evleri Selimiye Vakıf Müzesi bahçesine asıldı

YORUMLAR
500
Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ele geçirildi Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ele geçirildi Edirne'de ticari taksiyi gasbeden şüpheli tutuklandı Edirne'de ticari taksiyi gasbeden şüpheli tutuklandı

Zübeyde Hanım Anaokulu, Vakıf Haftası, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Öğrencilerin tasarladığı kuş evleri Selimiye Vakıf Müzesi bahçesine asıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
16:40 Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman: Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
15:52 Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum
15:51 DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı
15:50 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Irmak, Atlas'a bir şans daha verecek mi?
15:43 Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 16:57:05. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Öğrencilerin tasarladığı kuş evleri Selimiye Vakıf Müzesi bahçesine asıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement