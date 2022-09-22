Son dakika haber! ÖĞRENCİSİ SERVİSİ MİDİBÜSÜ SİTE BAHÇESİNE GİRDİ; KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENEN SÜRÜCÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haber! ÖĞRENCİSİ SERVİSİ MİDİBÜSÜ SİTE BAHÇESİNE GİRDİ; KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENEN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

22.09.2022 16:21

Edinilen son dakika gelişmesine göre AKSARAY'da sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenci servis midibüsü, bir sitenin bahçesine girip ağaçlara çarptı.

AKSARAY'da sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenci servis midibüsü, bir sitenin bahçesine girip ağaçlara çarptı. Servis şoförü Hamza Oruç yaşamını yitirirken, araçtaki 3 öğrenci ile hostes ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi meydana geldi. Hamza Oruç yönetimindeki 68 S 0543 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bir sitenin tel çitini devirip, bahçedeki ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Oruç'un kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hamza Oruç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Midibüsteki 3 öğrenci ile hostes ise kazadan yara almadan kurtuldu. Midibüs, çekiciyle site bahçesinden kaldırıldı.

Kazaya şahit olan seyyar sebze satıcısı Hatice Büge, 'Ben sebze tezgahımda oturuyordum. Karşıdan bir aracın geldiğini gördüm. Yanımdan geçip aşağı doğru yuvarlandı. Şoförü aracın içerisinden çıkarttılar. Benim de olayın etkisiyle elim ayağım titredi. Kendime gelemedim. Aracın içerisinde 3 öğrenci ile hostes yara almadan kurtuldu' diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ÖĞRENCİSİ SERVİSİ MİDİBÜSÜ SİTE BAHÇESİNE GİRDİ; KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENEN SÜRÜCÜ ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! ÖĞRENCİSİ SERVİSİ MİDİBÜSÜ SİTE BAHÇESİNE GİRDİ; KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENEN SÜRÜCÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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