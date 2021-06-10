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Son dakika haber | Öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer cinayetinde iddianamede çarpıcı tespitler… Hırsızlık ve yağma için öldürdü… - Son Dakika

Son dakika haber | Öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer cinayetinde iddianamede çarpıcı tespitler… Hırsızlık ve yağma için öldürdü…

10.06.2021 17:16
Son dakika haber | Öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer cinayetinde iddianamede çarpıcı tespitler… Hırsızlık ve yağma için öldürdü…, System.String[]

Son dakika gündem haberi: İSTANBUL Maltepe'de yaşadığı evde bıçaklanarak öldürülen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer(48) cinayetiyle ilgili iddianamede önemli detaylar ortaya çıktı.

İSTANBUL Maltepe'de yaşadığı evde bıçaklanarak öldürülen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer(48) cinayetiyle ilgili iddianamede önemli detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Kemal Ayyıldız ve suç ortağı olduğu tespit edilen kardeşi Murat Delbe hakkında hazırlanan iddianamede cinayetin hırsızlık, yağma ve yakalanmamak için işlendiği tespiti yapıldı. Dr. Aylin Sözer'in aldığı 25 bıçak darbesi nedeniyle kafatası ve omur kırıkları ile beyin kanaması sonucu öldüğü belirtildi.

CİNAYETTEN BİR AY ÖNCE DÖVÜP KARTINI ÇALMIŞ DHA'nın ulaştığı bilgilere göre, iddianamede şüpheli Kemal Ayyıldız'ın, maktul Aylin Sözer'in birbirlerini tanıdığı, geçmişe dayalı arkadaş oldukları, çeşitli tarihlerde aralarında tartışma yaşandığı belirtildi. Şüpheli Kemal Ayyıldız'ın 26 Kasım 2020 tarihinde maktul Aylin Sözer'i darp ettiği ve kredi kartını rızası dışında aldığı belirtildi. Şüpheli Kemal Ayyıldız'ın 29 Aralık 2020 tarihinde saat 08.48'de evine geldiği Aylin Sözer'i öldürdüğü, banka ve kredi kartlarından işlemler yapmaya çalıştığı, takılarını aldığı, telefonundan asistanı Serkan Yaman'a mesajlar göndererek para transfer işlemleri yapmaya çalıştığı, ardından diğer şüpheli Murat Delbe'nin gönderdiği IBAN'a para göndermeye çalıştığı, evi yakarak eşyalarına ve hayvanlarına zarar verdiği anlaşıldı.

HIRSIZLIK VE YAĞMA SUÇUNU GİZLEYEREK YAKALANMAMAK İÇİN ÖLDÜRDÜ İddianamede şüpheli Kemal Ayyıldız'ın maktul Aylin Sözer'i hırsızlık, kredi kartlarını kötüye kullanmak ve yağma suçunu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak ve yakalanmamak için öldürdüğü tespiti yapıldı. Kemal Ayyıldız'ın sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede para sıkıntısı çektiğine ilişkin paylaşımlar yaptığını belirtilen iddianamede, bu nedenle de tartışmalar yaşandığı belirtildi.  Şüpheli Kemal Ayyıldız'ın Aylin Sözer'in evine gelirken bir şeyler taşıdığı için belini tutarak yürüdüğü Aylin Sözer'i öldürmeye sebat ve şartsız olarak karar verdiği belirtildi.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ UYGULANMAMALI Cinayeti planlayarak ve belirlediği kurguya göre işlediği bildirilen iddianamede, şüpheli Kemal Ayyıldız'ın olay yerinde polise bıçakla saldırması ve olay yerini gaz ile ateşe vermesinin işlediği cinayetten pişman olmadığını gösterdiği belirtildi. Bu gerekçeyle haksız tahrik oluşturacak herhangi bir eylem tespit edilmediği belirtilen iddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ ALDIĞI BIÇAK DARBELERİ SONUCU BEYİN KANAMASI

Adli Tıp Raporu'nda Aylin Sözer'in vücudunda 15 kesici ve delici alet yarası, boğazlama kesiği, 9 kesik yarası olduğu belirlendi. Sözer'in kesici delici alet yaralanmaları ve boğazlama kesiğinin tek başlarına öldürücü nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, ölüm nedeninin kesici/delici alet yaralanmalarına bağlı kafatası/omur kemik kırıklarıyla birlikte, beyin kanaması ve büyük damar yaralanmasından gelişen dış kanama sonucu meydana geldiği tespit edildi.


İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer cinayetinde iddianamede çarpıcı tespitler… Hırsızlık ve yağma için öldürdü… - Son Dakika


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