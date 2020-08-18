Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Konya'da üniversitede görev yapan öğretim üyesi hayatını kaybetti.

Kaza, Seydişehir- Antalya karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Koçer (37) idaresindeki 06 DF 1292 plakalı motosiklet, aynı istikamete seyir halinde olan N.Y. idaresindeki 42 NR 129 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Barış Koçer olay yerine sevk edilen ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Koçer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA