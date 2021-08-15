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Öğretmen ve öğrenciler yangın mağdurlarının yaralarını sarıyor - Son Dakika

Öğretmen ve öğrenciler yangın mağdurlarının yaralarını sarıyor

15.08.2021 09:46

Öğretmen ve öğrenciler yangın mağdurlarının yaralarını sarıyor Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Giyim Kursu öğretmenleri ve öğrencileri, yangın nedeniyle zarar gören vatandaşlar için gönüllü olarak elbise dikip, mağdurlara gönderiyor.

Öğretmen ve öğrenciler yangın mağdurlarının yaralarını sarıyor

DENİZLİ - Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Giyim Kursu öğretmenleri ve öğrencileri, yangın nedeniyle zarar gören vatandaşlar için gönüllü olarak elbise dikip, mağdurlara gönderiyor.

Denizli'de Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi giyim kursu öğretmenleri ve öğrencileri yangın zedeler için çalışma başlattılar. Hiçbir ücret talep etmeden gönüllü olarak çalışan kursiyer ve öğretmenler, yangından zarar gören vatandaşlar için ücretsiz olarak elbise dikmeye başladı. Şalvar, günlük giyim ve bölgelere has geleneksel kıyafetler hazırlayan gönüllülere Denizlili esnaf ücretsiz olarak kumaş veriyor. İlk etapta Antalya Manavgat'ta yangından zarar gören vatandaşlar için dikişe başlayan gönüllüler, şu sıralarda Mersin Aydıncık, Muğla Bodrum'da zarar gören vatandaşlar için dikim yapıyor.

"İnşallah faydalı olabiliriz"

Zor zamanlarda kenetlenmenin gerekli olduğunu belirten öğretmen Nigar İpek, "Yangın mağduru olan vatandaşlarımıza elbise üretiyoruz. Orada yardımcı olamadık ama en azından burada bulunan giyim kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimiz ile beraber yöresel kıyafetler üretiyoruz. İnşallah faydalı olabiliriz, bu zor zamanlarda birbirimize kenetlenmemiz lazım" dedi. Elbise dikerek destekte bulunan öğretmen Semra Yücel, köylülerin yaralarına merhem olmanın kendilerini çok mutlu edeceğini ifade ederek, "Antalya'da ve çevre illerde başlayan yangınlarda mağdur olan vatandaşlarımıza bir nezlede olsa kıyafet dikimi ile yardım desteğinde bulunmak için başladık bu işimize. Denizli sağ olsun duyarlı ve yardım sever vatandaşlarımız kumaş yardımı talep ettiler. Bizlerde kumaşları alıp köylülerimize bir nebzede olsa yaralarına merhem ola bilirsek mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

"Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın"

Öğretmenlerin destek çağrısına duyarsız kalmayan Melek Özkan, "Yangın mağdurları için bizimde elimizden duadan başka bir şey gelmiyordu. Hocalar bize sorduğunda 'Hocam seve seve yaparız' dedik. Birlik olup hep beraber oradaki vatandaşlarımız için kıyafetler dikiyoruz. Keşke orada ola bilsek bir nebzede olsa yaralarını sara bilirsek. Ne mutlu bize onlar için bol bol dualar ediyoruz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın, hainlere zalimlere fırsat vermesin, biz daha iyi olacağız" dedi.

Öğretmen ve öğrenciler yangın mağdurlarının yaralarını sarıyor
Öğretmen ve öğrenciler yangın mağdurlarının yaralarını sarıyor
Öğretmen ve öğrenciler yangın mağdurlarının yaralarını sarıyor
Öğretmen ve öğrenciler yangın mağdurlarının yaralarını sarıyor
Öğretmen ve öğrenciler yangın mağdurlarının yaralarını sarıyor
Öğretmen ve öğrenciler yangın mağdurlarının yaralarını sarıyor

Halk Eğitimi Merkezi, Pamukkale, Öğretmen, Yangın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğretmen ve öğrenciler yangın mağdurlarının yaralarını sarıyor - Son Dakika


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