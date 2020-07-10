Son dakika haber | Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu el ele görüntülendi
Son dakika haberi: OYUNCU Ezgi Eyüboğlu, sevgilisi Oğulcan Engin ile bir restorandan çıkarken el ele görüntülendi.
OYUNCU Ezgi Eyüboğlu, sevgilisi Oğulcan Engin ile bir restorandan çıkarken el ele görüntülendi.
Sinan Engin ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile sevgilisi oyuncu Ezgi Eyüpoğlu, Çeşme'deki bir restoranda vakit geçirdi. Oğulcan Engin'in kız kardeşi Elif Engin'in üniversite mezuniyetinin kutlandığı mekan çıkışında çift, ele ele görüntülendi. Basın mensuplarının soru sormak istemesine karşın Engin, "Arkadaşlar sonra konuşuruz" diyerek, mekandan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:30 Kaynak: DHA
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