Son dakika haber: Oğuzhan, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

KAYSERİ'de tartıştığı kişiler ile arasında çıkan kavgada tabanca ile başından yaralanan Oğuzhan Altunbaş (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 29 Ekim'de Kocasinan ilçesi Yeşil Mahallesi Cumali Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan Altunbaş ile ticari anlaşmazlık yaşadığı B.B.Ö., M.F.Ö. ve T.B. ile tartıştı. Çıkan kavgada Oğuzhan Altunbaş, tabanca ile başından vuruldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Altunbaş'ı, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. 3 şüpheli de polis ekipleri tarafından yaralandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavi altına alınan Altunbaş, gece saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altunbaş'ın cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde kılınan namazının ardından Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.