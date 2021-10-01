Üye Girişi
Son dakika haber | Oğuzhan Asiltürk, 86 yıllık ömrünün büyük bölümünü "Milli Görüş"le siyasette geçirdi - Son Dakika

Son dakika haber | Oğuzhan Asiltürk, 86 yıllık ömrünün büyük bölümünü "Milli Görüş"le siyasette geçirdi

01.10.2021 10:45
Son dakika haber | Oğuzhan Asiltürk, 86 yıllık ömrünün büyük bölümünü

Son dakika haberleri... Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Oğuzhan Asiltürk, siyasi hayatı boyunca Necmettin Erbakan'a yol arkadaşlığı yaptı, 5 dönem milletvekilliği, CHP-MSP koalisyonu ile Milliyetçi Cephe hükümetlerinde İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Oğuzhan Asiltürk, siyasi hayatı boyunca Necmettin Erbakan'a yol arkadaşlığı yaptı, 5 dönem milletvekilliği, CHP-MSP koalisyonu ile Milliyetçi Cephe hükümetlerinde İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Asiltürk, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 1935 yılında dünyaya gelen Asiltürk, ilk ve ortaöğretimini memleketinde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun olan Asiltürk, bir süre serbest mühendis olarak çalışma hayatında yer aldı.

Milli Selamet Partisi (MSP) ile siyasete atılan Asiltürk, 15. ve 16. dönem Ankara, 19, 20. ve 21. dönemde de Malatya Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) girdi.

CHP-MSP koalisyonu ile Milliyetçi Cephe hükümetlerinde İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulunan Asiltürk, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından bir yıl gözaltında kaldıktan sonra yargılanarak beraat etti. Asiltürk'ün aldığı 10 yıllık siyaset yasağı 1987'de gerçekleştirilen halk oylamasında kaldırıldı.

Asiltürk, bazı siyasetçilere getirilen siyasi yasakların kaldırıldığı halk oylamasının ardından gerçekleştirilen ilk kongrede Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine seçildi.

Refah Partisi ile yeniden seçimlere giren Asiltürk, 11 yıllık aranın ardından Malatya'dan milletvekili seçildi. RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine Fazilet Partisi'ne geçen Asiltürk, Necmettin Erbakan'ın vefatı sonrasında, kurucuları arasında yer aldığı Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına getirildi.

Asiltürk, 13 Eylül 2021'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak eşiyle Ankara'ya getirildi ve tedavi altına alındı.

Oğuzhan Asiltürk, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi süreci devam ederken 86 yaşında hayatını kaybetti.

Evli ve 4 çocuk babası Oğuzhan Asiltürk'ün "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Necmettin Erbakan, Oğuzhan Asiltürk, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Oğuzhan Asiltürk, 86 yıllık ömrünün büyük bölümünü 'Milli Görüş'le siyasette geçirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sarı çam mantarı dağ köylülerine ek gelir sağladı! Kilosunu 60 liradan satıyorlar 11:50 Sarı çam mantarı dağ köylülerine ek gelir sağladı! Kilosunu 60 liradan satıyorlar Misafirliğe gittiği evde intihar eden Şeyda, abisinin tabancasını kullanmış 11:40 Misafirliğe gittiği evde intihar eden Şeyda, abisinin tabancasını kullanmış Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye paylaşımı: Kıymetli ağabeyime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum 11:29 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye paylaşımı: Kıymetli ağabeyime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum
Türkiye'nin ünlü enerji şirketi Uludağ Elektrik, İngilizlere satıldı 11:27 Türkiye'nin ünlü enerji şirketi Uludağ Elektrik, İngilizlere satıldı Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti 11:11 Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda 11:04 İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda
Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi 10:48 Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi 10:04 Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
11:39 Misafirliğe gittiği evde intihar eden Şeyda, abisinin tabancasını kullanmış
11:29 Son Dakika! Altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor
11:28 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye paylaşımı: Kıymetli ağabeyime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum
11:28 Rakip futbolcuyla kavga eden Diagne'yi 4 kişi tutamadı
11:27 Kripto paradan yüzde 20 kar vaadine inanıp servetini kaptırdı! Madur edilen adamın karısı da boşanma davası açtı
11:26 Türkiye'nin ünlü enerji şirketi Uludağ Elektrik, İngilizlere satıldı
11:23 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 1 Ekim 2021
11:05 Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce
11:04 İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda
11:03 Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
Yurt sorununa Kangal Belediyesi'nden çözüm: Kullanılmayan binayı öğrencilere tahsis etti Yurt sorununa Kangal Belediyesi'nden çözüm: Kullanılmayan binayı öğrencilere tahsis etti         
11:53
Yine aynı oyuncuya yapıldı! Prag'da sadece çocukların izlediği maçta ırkçılık skandalı Yine aynı oyuncuya yapıldı! Prag'da sadece çocukların izlediği maçta ırkçılık skandalı         
11:48
Rakip futbolcuyla kavga eden Diagne'yi 4 kişi tutamadı Rakip futbolcuyla kavga eden Diagne'yi 4 kişi tutamadı         
11:29
Son Dakika! Altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor Son Dakika! Altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor         
11:29
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 1 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 1 Ekim 2021         
11:24
Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce         
11:06
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var         
10:48
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim         
09:54
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 11:57:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Oğuzhan Asiltürk, 86 yıllık ömrünün büyük bölümünü "Milli Görüş"le siyasette geçirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement