Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım , yaptığı yazılı açıklamada, Amasra'da yaşanan elim kazadan dolayı üzüntülü olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Oğuzlar Geleneksel Ceviz Festivali etkinlikleri maden kazası nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

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