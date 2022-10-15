Son dakika haber: Oğuzlar Geleneksel Ceviz Festivali etkinlikleri maden kazası nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Oğuzlar Geleneksel Ceviz Festivali etkinlikleri maden kazası nedeniyle iptal edildi

15.10.2022 12:50
Son dakika haber: Oğuzlar Geleneksel Ceviz Festivali etkinlikleri maden kazası nedeniyle iptal edildi

Gelen son dakika haberine göre 18. Oğuzlar Geleneksel Ceviz Festivali'nin ikinci gün etkinliklerinin, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

18. Oğuzlar Geleneksel Ceviz Festivali'nin ikinci gün etkinliklerinin, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Amasra'da yaşanan elim kazadan dolayı üzüntülü olduklarını bildirdi.

Yıldırım, "Bartın'da yaşanan elim kazadan dolayı festivalimizin 2. gün etkinlikleri iptal edilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Oğuzlar Geleneksel Ceviz Festivali etkinlikleri maden kazası nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Oğuzlar Geleneksel Ceviz Festivali etkinlikleri maden kazası nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
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