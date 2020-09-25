Son Dakika | Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi maçı olsa rezalet yaşamıştık" - Son Dakika

Son Dakika | Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi maçı olsa rezalet yaşamıştık"

Bir son dakika haberine göre - Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi maçı olsa rezalet yaşamıştık" Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: "Takım içinde bazı oyuncularla ilgili karar almamız gerekiyor" Süper Lig'in 3.

- Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi maçı olsa rezalet yaşamıştık"

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk:

"Takım içinde bazı oyuncularla ilgili karar almamız gerekiyor"

İSTANBUL - Süper Lig'in 3. haftasında ligin yeni ekibi Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, bugün Şampiyonlar Ligi maçı olması durumunda sonucun rezalet olabileceğini söyledi ve takım içinde bazı oyuncularla ilgili karar almaları gerektiğini vurguladı.

Hatayspor ve Galatasaray maçlarını puansız kapatan Başakşehir, ligin 3. haftasında Karagümrük'e de 2-0 kaybetti ve ligin son sırasından çıkamadı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk mücadeleyi değerlendirdi. 3 haftadır birbirine yakın maçlar oynadıklarını söyleyen Buruk, "Sonuç olarak da oyun olarak da topun hep bizde olduğu, bizim üretemediğimiz maçlar oluyor. Özellikle üçüncü bölgede etkinliğimizin, kalitemizin dibe vurduğu ve azaldığı, basit işleri bile zaman zaman yapamadığımız durumlar oluyor. İlk 2 haftanın moral bozukluğuyla bu durum biraz daha ortaya çıktı. Psikolojik anlamda iyi işler yapamadık. Gole ihtiyacımız vardı ama ikinci yarının başında, bildiğimiz bir oyun olan Mevlüt'ün öne çıkmasıyla golü yedik. Rakip bize topu çok verdi ve kalesine gelmemizi istedi. Ancak bireysel olarak hiçbir şey yapamadık. Genç oyuncumuz Mete'nin bire birde rakibi eksiltip şut attığı pozisyon dışında pozisyonumuz yok gibi. Oyuncularıma güvenim tabii ki devam ediyor ama son 1 hafta değişim ve takım içindeki bazı oyuncularla kararlar almamız gerektiğini bugün bir kez daha gördük, transferle ilgili hamlelerimiz olabilir. Oyuncularıma güveniyorum ama bir yandan da üzgünüm. Bu tablo ne bize ne kulübümüze yakışan bir tablo değil. İlk sorumlu tabii ki benim. Bu kadroya güvenen, sahaya çıkaran sorumlu benim. Oyuncularımın da hepsinin teker teker aynaya bakıp yaptıklarını daha iyi görmeleri gerekiyor. Göztepe maçıyla birlikte tekrar yükselişe geçmemiz gerekiyor. Bu sonuçlar bize yakışmıyor. Bu yıla başlamak çok zordu. Sezonu geç bitirdik. Milli takım arası, hazırlık dönemi çok zor geçti ama artık sahaya dönmemiz gerekirdi, bunu yapamadık. Bize yakışmayan mağlubiyetler oldu. Göztepe maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyoruz. Bize yakışan ne oyun ne de sonuç bu değil. Sorumlulukların daha fazla olduğu, şampiyon takıma yakışır bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. Yeni transferleri takım içine katamadık. Sakatlık ve hazır olmama durumları bizi olumsuz etkiledi. Bu hafta daha iyi çalışıp, yeni transferlerin adaptasyonu için biraz daha mesai harcayacağız. Bu konuşmayı üçüncü kez yaptığım için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

"Visca bu kulübün sembolü"

Karşılaşma öncesinde bazı eksiklerinin olduğunu sözlerine ekleyen Okan Buruk, "Skrtel'in ufak bir sakatlığı oldu ve kadroda yer alamadı. Aynı şekilde Rafael, Bolingoli ve Chadli'nin sakatlıkları vardı. Fiziksel olarak da hazır gelmediler. Rafael ve Bolingoli'yi 2 maçta sonradan oyuna sokmuştuk. 4 oyuncumuz sakattı. Geldiği zaman üst üste gelir terslikler. Sakatlıklar ve kötü sonuçlar bu dönemde bizi buldu. Futbolun içinde bu var. Yeni transferler yapacağız. Hem savunma hem de hücum hattına yeni oyuncular katacağız. Lig çok uzun bir maraton ve bu maratonda diğer takımları yakalamaya çalışacağız" dedi. Oyundan alınan Visca'nın gitmek isteyip istemediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Buruk, "Visca bu kulübün sembolü. Bizim en iyi ve en değerli oyuncularımızdan birisi. Edin'in isteği uzun süreler devam etmek. Bizim de isteğimiz bu yönde. Burada çok mutlu ve iyi şeyler yapmak istiyoruz. Ona da hak vermek lazım. Yıllardır aynı seviyede. Bu takıma çok katkı sağladı. Onun da kötü oynayacağı maçlar olacaktır. Bugün oyun içinde istediklerini yerine getiremedi, ben de daha farklı bir oyuncu dahil ettim. Her oyuncu oyundan çıkabilir, kimse çıkmaz diye bir konu yok. Kim iyiyse oyun içinde bu değişiklikler olacak. Visca bizim kaptanlarımızdan, en değer verdiğimiz isimlerden birisi" diye konuştu.

"Şampiyonlar Ligi maçı olsa rezalet yaşamıştık"

Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde oynanan futboldan memnun olmadığını yineleyen Okan Buruk, "Bugün karşımızda Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım olsaydı büyük bir rezalet yaşamıştık. O yüzden hem oyun hem psikolojik olarak toplanmamız gerekiyor. Bu tip maçlarda konsantrasyonumuzun yüksek olması gerekiyor. Geçen sene hata yapmayan bir takımdık. .Kazanacağımız maçları kazanıyorduk. Şampiyonluğu kazanmamızın en büyük nedenlerinden birisi de buydu. Bu sene tam tersi başladık. Bize gelen her takım savunma yapıyor, geçen sene bu savunmaları aşıyorduk ama 3 maçlık periyotta savunma yapan takımlar başarılı oldu. Şampiyonlar Ligi'nin havası çok farklı olacak. Tekrar hem ülkemizi hem de takımımızı daha iyi temsil etmek için ayağa kalkacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Son Dakika | Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi maçı olsa rezalet yaşamıştık
Son Dakika | Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi maçı olsa rezalet yaşamıştık
Son Dakika | Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi maçı olsa rezalet yaşamıştık
Son Dakika | Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi maçı olsa rezalet yaşamıştık
Son Dakika | Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi maçı olsa rezalet yaşamıştık

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 23:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Okan Buruk: 'Şampiyonlar Ligi maçı olsa rezalet yaşamıştık' - Son Dakika Spor

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