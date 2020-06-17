Son dakika haber | Oktay: "Kovid ile mücadele henüz bitmemiştir. Sadece ekonominin çarklarını döndürmeye çalışıyoruz" - Son Dakika
Son dakika haber | Oktay: "Kovid ile mücadele henüz bitmemiştir. Sadece ekonominin çarklarını döndürmeye çalışıyoruz"
Son dakika gelişmesine göre ASO Haziran ayı Meclis Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ASO Haziran ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.
ASO Haziran ayı Meclis Toplantısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ASO Haziran ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. (2)
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17.06.2020 19:58:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Oktay: "Kovid ile mücadele henüz bitmemiştir. Sadece ekonominin çarklarını döndürmeye çalışıyoruz" - Son Dakika