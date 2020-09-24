Son dakika haber... Okul bahçesinde 'Erik dalı' müziğiyle sosyal mesafeli oyun - Son Dakika

KOCAELİ Körfez Fatih İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan yüz yüze eğitimde okul bahçesine çizilen sosyal mesafe halkalarının içerisinde 'Erik dalı' müziği eşliğinde oynadı. Öğrencilerden gelen talep doğrultusunda bu etkinliğin düzenlendiğini belirten okul müdürü Atilla Öztürk , amaçlarının okula yeni başlayan çocuklara okulu sevdirmek olduğunu ifade etti.

Körfez Fatih İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, yüz yüze eğitimin kapsamında öğrencilere okulu sevdirmek amacıyla sosyal mesafe halkalarının içerisinde 'Erik dalı' oynadı. Öğrenciler, okulun hoparlörlerinden çalınan 'Erik dalı' şarkısı eşliğinde kendilerine ayrılan alanlarda sosyal mesafeli bir şekilde doyasıya eğlendi.