Son dakika haber... Okul bahçesinde 'Erik dalı' müziğiyle sosyal mesafeli oyun - Son Dakika

Son dakika haber... Okul bahçesinde 'Erik dalı' müziğiyle sosyal mesafeli oyun

Gelen son dakika haberine göre KOCAELİ Körfez Fatih İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan yüz yüze eğitimde okul bahçesine çizilen sosyal mesafe halkalarının içerisinde 'Erik dalı' müziği eşliğinde oynadı.

Son dakika haber... Okul bahçesinde 'Erik dalı' müziğiyle sosyal mesafeli oyun, System.String[]
KOCAELİ Körfez Fatih İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan yüz yüze eğitimde okul bahçesine çizilen sosyal mesafe halkalarının içerisinde 'Erik dalı' müziği eşliğinde oynadı. Öğrencilerden gelen talep doğrultusunda bu etkinliğin düzenlendiğini belirten okul müdürü Atilla Öztürk, amaçlarının okula yeni başlayan çocuklara okulu sevdirmek olduğunu ifade etti.

Körfez Fatih İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, yüz yüze eğitimin kapsamında öğrencilere okulu sevdirmek amacıyla sosyal mesafe halkalarının içerisinde 'Erik dalı' oynadı. Öğrenciler, okulun hoparlörlerinden çalınan 'Erik dalı' şarkısı eşliğinde kendilerine ayrılan alanlarda sosyal mesafeli bir şekilde doyasıya eğlendi.

Uzun bir aradan sonra okulların yeniden açılmasının sevincini yaşadıklarını ifade eden okul müdürü Atilla Öztürk, öğrenci ve öğretmenlerden gelen bu talep doğrultusunda bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Amaçlarının okula yeni başlayan öğrencilere okulu sevdirmek olduğunu ifade eden Öztürk, "Çocuklarımıza 'Okulların açıldığı ilk gün ne yapmak istersiniz?' diye sorduk öğrencilerimiz de okul bahçesinde oyun oynamak istediklerini söyledi. Derse girmek isteyenler de oldu ama öğrencilerimizin yüzde 90'ı okul bahçesinde öğretmenlerle beraber oyun oynamak istedi. Biz de kendilerine söz verdik. Okulların açıldığı ilk gün sizlerle beraber halay çekeceğiz, oynayacağız dedik. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okulların açıldığı ilk gün ilk teneffüsün 40 dakika olacağı sözünü vermişti. Biz de bu söze istinaden hem bizim verdiğimiz sözümüzü hem de bakanımızın talebini yerine getirmek üzere ilk teneffüsümüzde açtığımız müzikle bahçede eğlendik. Hem çocuklarımız eğlendi hem de mesafeli bekleyen velilerimiz eğlendi." dedi.'ÇOCUKLARA OKULU SEVDİRMEMİZ LAZIM'Yaptığı etkinlikle olumlu tepkiler aldığını belirten Atilla Öztürk, "İlkokulda okulun açıldığı ilk gün çok önemlidir. Eğer çocuğumuz okulu severse, öğretmenini severse eğitimde başarılı oluyor. Çocuk sevmeyerek başladığı zaman sıkıntı oluyor. Ağlayan çok fazla öğrencimiz oluyor bazıları sınıfa girmek istemiyor. Bu çocuklarımıza okulu sevdirmemiz gerekiyor. Bu olayda bizim üzerimize düşeni yaptık, çocuklarımız ok mutlu bir şekilde okula gelip gidiyorlar. Çocuklarımız okul içerisinde verilen talimatlara uyuyor, keşke büyüklerimiz de çocuklarımız kadar kurallara uyabilse." diye konuştu.

- Körfezkocaeli

Körfez, Fatih, Erik, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Okul bahçesinde 'Erik dalı' müziğiyle sosyal mesafeli oyun - Son Dakika

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