Üye Girişi
Okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

07.12.2021 09:58

Okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet Çorum'un Alaca ilçesinde oğlu ile kavga eden iki öğrenciyi okul servisinde silahla öldüren Selfet Başkuş, ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde oğlu ile kavga eden iki öğrenciyi okul servisinde silahla öldüren Selfet Başkuş, ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 12 Mart tarihinde meydana gelmişti. İmat köyünde yaşayan ve eski muhtar olduğu öğrenilen Selfet Baykuş, çocuğunun kavga ettiği iki öğrencinin okul servisini durdurmuş serviste bulunan Kaan Hakverdi ve Tunç Taşar isimli çocuklara ateş açıp ağır yaralamıştı. İki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sanık Selfet Baykuş son kez hakim karşısına çıktı. Başkuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı. Ölen çocukların aileleri ile ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Başkuş'un savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanığa, Kaan Hakverdi'yi öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet, Tunç Taşar'ı öldürdüğü için ise 24 yıl hapis cezası verdi. Kararın açıklamasının ardından Başkuş'un, "Sizin de çocuğunuzun başına gelsin hakim bey, savcı bey" şeklindeki sözleri mahkeme kayıtlarına geçti.

Okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Ağırlaştırılmış Müebbet, Mahkeme, kavga, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şiddet olaylarının zirve yaptığı Meksika'da yüzlerce asker turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı 10:34 Şiddet olaylarının zirve yaptığı Meksika'da yüzlerce asker turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı
Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! 10:24 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! 09:55 Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı 08:53 İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı 06:25 Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı 18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla 17:54 Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! 16:17 Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!

Son Dakika Haberleri
10:37 Sonunda bu da oldu! ''Telefonunu çıkar'' diyen adamın ağzına telefonu soktu
10:26 Kılıçdaroğlu'nun el hareketi TBMM tutanaklarına da yansıdı
10:23 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!
10:19 2022'de aşkı bulacak 5 burç! Siz de onlardan mısınız?
10:11 RTÜK'teki görevinden alınan İlker Ilgın'ın, 4 maaş birden aldığı ortaya çıktı!
10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!
10:01 Akşener'den sonra İmamoğlu ailesi hangi lideri ziyaret etti?
09:58 Bitcoin'de toparlanma başladı: 50 bin doların üzerine geri döndü
09:54 Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti!
09:50 Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma'nın hayatını Esra Erol ortaya çıkardı!
Sonunda bu da oldu! ''Telefonunu çıkar'' diyen adamın ağzına telefonu soktu Sonunda bu da oldu! ''Telefonunu çıkar'' diyen adamın ağzına telefonu soktu         
10:38
İlginçliklerin adresi Süper Lig! Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile inanamadı İlginçliklerin adresi Süper Lig! Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile inanamadı         
10:33
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu         
08:37
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı         
19:14
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi         
13:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 10:50:11. #1.11#
SON DAKİKA: Okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement