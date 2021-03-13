Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi (3) - Son Dakika

Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi (3)
13.03.2021 18:27
14 YAŞLARINDA 2 ÇOCUĞU KATLETMEK ÇOK BÜYÜK OLAY'Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde, Servet Başbuş tarafından tabancayla vurularak öldürülen 8'inci sınıf öğrencisi Kaan Hakverdi'nin ağabeyi Onur Hakverdi, "Acımız büyük, ne diyebilirsin ki bunu yapana en ağır şekilde gereğinin yapılmasını istiyorum.
14 YAŞLARINDA 2 ÇOCUĞU KATLETMEK ÇOK BÜYÜK OLAY'
Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde, Servet Başbuş tarafından tabancayla vurularak öldürülen 8'inci sınıf öğrencisi Kaan Hakverdi'nin ağabeyi Onur Hakverdi, "Acımız büyük, ne diyebilirsin ki bunu yapana en ağır şekilde gereğinin yapılmasını istiyorum. İnsanlık dışı bir olay. Çocuklar kendi aralarında kavga ederse gelirsin babasıyla, annesiyle görüşürsün. Çocuğa silah sıkmak insanlık dışı. 2 tane 13- 14 yaşında çocuğu katletmek çok büyük bir olay. Kardeşim Kaan karıncayı bile incitmeyecek bir çocuktu" dedi.
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