Son dakika haber: Okul zili "dezenfektan arası" için çalıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları için yüz yüze eğitime çarşamba günleri ara veriliyor.

Edirne'de de bu kapsamda 296 okul düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Valilik koordinesindeki hijyen ekipleri, il genelindeki okulların hijyenini sağlıyor.

Yüz yüze eğitiminin başlamasıyla çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, okullarda öğrencilerin bulunmadığı günlerde sınıflar, öğretmenler odası, merdivenler, koridorlar ve tuvaletler başta olmak üzere hijyen çalışmalarını yürütüyor.

Ekiplerce ayrıca okulların dış ve iç kapılarına uyarıcı levhalar asılıyor, eğitim kurumlarına hijyen paspası, ayaklı pedallı çöp kovası, ayak basmalı dezenfektan, kolonya, ıslak mendil ve maskeden oluşan setler yerleştiriliyor.

Okul görevlilerine de hijyen çalışmalarında kullanılmak üzere el ve sırt pulverizatörü dağıtılıyor.