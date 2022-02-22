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Son dakika haber: Okulda öldürülen Gülsüm'ün dayısı: 11 bıçak darbesi vurmuş - Son Dakika

Son dakika haber: Okulda öldürülen Gülsüm'ün dayısı: 11 bıçak darbesi vurmuş

22.02.2022 12:48
Son dakika haber: Okulda öldürülen Gülsüm'ün dayısı: 11 bıçak darbesi vurmuş

Son dakika haberleri: ANKARA'da boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ı (29), temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklayarak öldüren Mehmet Kuyar'ın (33), bahçe duvarından atlayarak içeri girdiği ortaya çıktı.

ANKARA'da boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ı (29), temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklayarak öldüren Mehmet Kuyar'ın (33), bahçe duvarından atlayarak içeri girdiği ortaya çıktı. Gülsüm Kuyar'ın dayısı Şeref Bilir "Okulun dağılmasını beklemiş ve daha sonra içeri girmiş. Sınıfın içerisinde bıçaklamış, yaklaşık 11 bıçak darbesi vurmuş" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Mehmet Kuyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı okula gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, tartıştığı Gülsüm Kuyar'ı bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Kuyar, ambulansla kaldırıldığı Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından kaçan Mehmet Kuyar'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet Kuyar'ın, bahçe kapısında güvenlik bulunan okula duvardan atlayarak girdiği ve öğrenciler ile öğretmenlerin okuldan ayrılmasından sonra sınıfta tartıştığı eşini bıçaklayarak kaçtığı belirlendi.'11 BIÇAK DARBESİ VURMUŞ'Gülsüm Kuyar'ın Mersin'de yaşayan ve cenazeyi teslim almak için gelen yakınları Ankara Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı. DHA'ya konuşan Gülsüm Kuyar'ın dayısı Şeref Gilik, "Yeğenim okulda çalışıyordu. Eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşıyordu ve bu sebeple anlaşmalı şekilde boşanacaklardı. Ayrılmanın eşiğindeyken aralarında bir tartışma yaşanmış. Olay günü de okulun dağılmasını beklemiş ve daha sonra içeri girmiş. Herkesin dağılmasını beklemiş. Ondan sonra da sınıfın içerisinde bıçaklamış, 11 bıçak darbesi vurmuş. Olayı gören mesai arkadaşı varmış ama korkudan kaçmışlar. Yaklaşık 12 yıldır evliydiler" dedi.'KADIN ÖLÜMLERİ NE ZAMAN BİTECEK'Kuyar'ın teyzesi Yurdagül Gilik ise "İşinin başındaki yeğenimizi linç etti. Bu kadın ölümleri ne zaman bitecek? Her ayrılan öldürülmeli mi, bunu anlamıyoruz. Bizler de bir anneyiz, yazık değil mi, resmi bir kurumun içinde gerçekleştiriyor olayı. Yaklaşık 1 hafta önce yeğenimle görüştüm, anlaşmalı boşanacaklarını söylüyordu ama böyle oldu" ifadelerini kullandı.Otopsi işlemleri tamamlanan Gülsüm Kuyar'ın cenazesi, Mersin'de toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Öte yandan polis olayın ardından kaçan Mehmet Kuyar'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haber: Okulda öldürülen Gülsüm'ün dayısı: 11 bıçak darbesi vurmuş
Son dakika haber: Okulda öldürülen Gülsüm'ün dayısı: 11 bıçak darbesi vurmuş
Son dakika haber: Okulda öldürülen Gülsüm'ün dayısı: 11 bıçak darbesi vurmuş
Son dakika haber: Okulda öldürülen Gülsüm'ün dayısı: 11 bıçak darbesi vurmuş
Son dakika haber: Okulda öldürülen Gülsüm'ün dayısı: 11 bıçak darbesi vurmuş
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Sincan, Ankara, Polis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Okulda öldürülen Gülsüm'ün dayısı: 11 bıçak darbesi vurmuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Okulda öldürülen Gülsüm'ün dayısı: 11 bıçak darbesi vurmuş - Son Dakika
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