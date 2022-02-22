Son dakika haber: Okulda öldürülen Gülsüm'ün dayısı: 11 bıçak darbesi vurmuş - Son Dakika

ANKARA'da boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ı (29), temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklayarak öldüren Mehmet Kuyar'ın (33), bahçe duvarından atlayarak içeri girdiği ortaya çıktı. Gülsüm Kuyar'ın dayısı Şeref Bilir "Okulun dağılmasını beklemiş ve daha sonra içeri girmiş. Sınıfın içerisinde bıçaklamış, yaklaşık 11 bıçak darbesi vurmuş" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Mehmet Kuyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı okula gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, tartıştığı Gülsüm Kuyar'ı bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Kuyar, ambulansla kaldırıldığı Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.