Son dakika haber | Olay çıkarınca kovulan grup restorana ateş açtı - Son Dakika
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Son dakika haber | Olay çıkarınca kovulan grup restorana ateş açtı

18.10.2022 11:50
Son dakika haber | Olay çıkarınca kovulan grup restorana ateş açtı

Son dakika haberi: Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir grup, taşkınlık çıkardıkları gerekçesiyle kovuldukları restorana ateş açtı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir grup, taşkınlık çıkardıkları gerekçesiyle kovuldukları restorana ateş açtı. Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Camikebir Mahallesi'ndeki restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda huzursuzluk oluşturan bir grup çalışanlar tarafından dışarı çıkartıldı. Yaşanan durumu hazmedemeyen grup yanlarında bulunan silahla restoranın camlarına ateş ederek olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede incelemelerde bulunan polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Olay çıkarınca kovulan grup restorana ateş açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Olay çıkarınca kovulan grup restorana ateş açtı - Son Dakika
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