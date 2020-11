Son dakika haber: Öldürdüğü arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, Alim Can Eynallı'nın tabancayla vurarak öldürdüğü arkadaşları Murat Deniz (30) ve Tamer Koşkoş (30) ile daha önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Cemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki lokantada paket servis görevlisi olarak çalışan Murat Deniz, 80 LN 448 plakalı motosiklet ile müşteriye yemek götürdü. Yemeği teslim edip, iş yerine dönmek üzere tekrar motosikletine binen Deniz, yanına yaklaşan Alim Can Eynallı tarafından tabancayla başından vuruldu. Saldırgan kaçarken, çağırılan ambulansla özel hastaneye kaldırılan Deniz'in duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Tedaviye alınan Murat Deniz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

GELMEDEN AĞABEYİNİ YARALAMIŞSaldırgan Alim Can Eynallı'nın Murat Deniz'i vurmadan önce ağabeyi Ali Eynallı'yı de Şehit Orhan Gök Mahallesi Murtlutepe Caddesi'nde evinin önünde boğazından tabancayla vurarak ağır yaraladığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan ağabeyin hayati tehlikesi sürerken, polis ekiplerine bir ihbar da Halitağalar Köyü'nden geldi.ÜÇÜNCÜ SALDIRI ORTAYA ÇIKTIHalitağalar köyünde araç içerisinde hareketsiz duran Tamer Koşkoş'u görenler, jandarmaya haber verdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, Koşkoş'un vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Soruşturmayı genişleten ekipler, saldırganın, ağabeyi Ali Eynallı ile Murat Deniz'i vuranın Alim Can Eynallı olduğunu saptadı. Saldırılarda hayatını kaybeden Murat Deniz ile Tamer Koşkoş'un cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Alim Can Eynallı polis merkezine giderek teslim oldu. Suçunu itiraf eden şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.