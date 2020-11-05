Son dakika haber: Öldürdüğü arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, Alim Can Eynallı'nın tabancayla vurarak öldürdüğü arkadaşları Murat Deniz (30) ve Tamer Koşkoş (30) ile daha önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Cemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki lokantada paket servis görevlisi olarak çalışan Murat Deniz, 80 LN 448 plakalı motosiklet ile müşteriye yemek götürdü. Yemeği teslim edip, iş yerine dönmek üzere tekrar motosikletine binen Deniz, yanına yaklaşan Alim Can Eynallı tarafından tabancayla başından vuruldu. Saldırgan kaçarken, çağırılan ambulansla özel hastaneye kaldırılan Deniz'in duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Tedaviye alınan Murat Deniz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.