Son dakika haber: Öldürdüğü arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı (2) - Son Dakika

Son dakika haber: Öldürdüğü arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı (2)
05.11.2020 18:13
Gelen son dakika haberine göre CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde arkadaşları Alim Can Eynallı tarafından tabancayla vurularak öldürülen Murat Deniz (30) ve Tamer Koşkoş'un (30) cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde arkadaşları Alim Can Eynallı tarafından tabancayla vurularak öldürülen Murat Deniz (30) ve Tamer Koşkoş'un (30) cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Deniz ve Koşkoş'un yarın Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Öte yandan gözaltına alınan Alim Can Eynallı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Eynallı, nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine koyuldu.
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