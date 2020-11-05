Son dakika haber: Öldürdüğü arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı (2) - Son Dakika

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde arkadaşları Alim Can Eynallı tarafından tabancayla vurularak öldürülen Murat Deniz (30) ve Tamer Koşkoş'un (30) cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Deniz ve Koşkoş'un yarın Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Öte yandan gözaltına alınan Alim Can Eynallı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Eynallı, nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine koyuldu.