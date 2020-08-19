Son dakika haber! Öldürdüğü kayınvalidesini beton döküp, 5 katlı binanın zeminine gömdü - Son Dakika

Son dakika haber! Öldürdüğü kayınvalidesini beton döküp, 5 katlı binanın zeminine gömdü

Gelen son dakika haberine göre Öldürdüğü kayınvalidesini beton döküp, 5 katlı binanın zeminine gömdüKİLİS'te, 11 gün önce kaybolan Suriye uyruklu Altue El Hassan'ın (68), damadı Muhmat El Ali tarafından öldürülüp, 5 katlı bir binanın zemin katına, üzerine beton dökülerek gömüldüğü belirlendi.

Öldürdüğü kayınvalidesini beton döküp, 5 katlı binanın zeminine gömdü KİLİS'te, 11 gün önce kaybolan Suriye uyruklu Altue El Hassan'ın (68), damadı Muhmat El Ali tarafından öldürülüp, 5 katlı bir binanın zemin katına, üzerine beton dökülerek gömüldüğü belirlendi. Kent merkezinde evli olan kızının evinde yaşayan Altue El Hassan, 8 Ağustos günü aniden ortadan kayboldu. Tüm aramalara rağmen bulunamayan El Hassan için ailesi, emniyete kayıp başvurusunda bulunuldu. Altue El Hassan'ı bulmak için çalışma başlatan ekipler Muhmat El Ali'nin hareketlerinden şüphelenerek sorguya aldı. Polis ekiplerince sorgulanan El Ali kayınvalidesi Altue El Hassan'ı öldürerek Atatürk Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın zemin katını kazarak buraya gömdüğünü daha sonra da üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Polis, El Ali'nin gösterdiği adreste Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan'ın gözetiminde çalışma başlattı. Binanın zemin katında yapılan kazıda El Hassan'ın cansız bedeni bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Muhmat El Ali'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 21:25

Kaynak: DHA

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