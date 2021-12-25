Son dakika haber: Öldürdüğü kişinin cesedini ön koltukta Yalova'ya kadar götürdü - Son Dakika

- Öldürdüğü kişinin cesedini ön koltukta Yalova'ya kadar götürdü

İSTANBUL - Kayıp müracaatı yapılan Yemen uyruklu Nabıl Mohammed Abdullah Zabıba'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Zanlının öldürdüğü kişinin cesedini bir yolcuymuş gibi yan koltuğa oturtulup kemeri bağlı halde Yalova'ya kadar araçla götürdüğü belirlendi. Yemen uyruklu katil zanlısı polisin oprasyonyla yakalandı.

Beylikdüzü'nde günlerdir haber alınamayan Nabıl Zabıba'nın eşinin polise başvurması üzerine çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Zabıba'nın en son bir oto galeride çalışan Yemen uyruklu Ahmed D. ile görüştüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Ahmed D.'yi bir çok kez ifade değiştirdikten sonra cinayeti itiraf etti. Ahmed D., cinayeti işyeri sahibi Suudi Arabistan uyruklu Adnan İ.'nin azmettirmesi sonucu işlediğini anlattı. Bunun üzerine Adnan İ. de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin çalışmalarında iddiaya göre, piyasaya yüklü miktarda borcu olan Ahmed D.'nin yine borçlu olduğu firmada kiralık aracını çalıştıran Nabıl Zabıba ile buluştuğu, daha sonra Ahmed D.'nin Nabıl Zabıba'yı öldürdüğü oraya çıktı.

Polis ekipleri cinayetle ilgili şok detaylara da ulaştı. Zabıba'yı öldüren Ahmet D.'nin cesedi aracın ön koltuğuna yolcu gibi oturtarak emniyet kemerini bağladığı ve bu şekilde Yalova'ya kadar araçla gittiği belirlendi. Zanlının burada ormanlık bir alanda cesedi attığı tespit edildi. Şüphelinin cesedi otomobilin içinde taşırken güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı.

Ahmet D., polis ekiplerine cesedi attığı yeri de gösterdi. 23 Aralık günü ormanlık alanda bulunan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Gözaltında bulunan iki şüpheli, ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.