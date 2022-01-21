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KAYIP KERZİBAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE - Son Dakika

KAYIP KERZİBAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE

21.01.2022 16:38

Antalya'nın Serik ilçesinde, 2.5 aydır haber alınamayan Kerziban Keskin'in (61) öldürüldüğüne yönelik itiraf üzerine cesedinin gömülü olduğu değerlendirilen alanda kazı çalışmalarına devam edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, 2.5 aydır haber alınamayan Kerziban Keskin'in (61) öldürüldüğüne yönelik itiraf üzerine cesedinin gömülü olduğu değerlendirilen alanda kazı çalışmalarına devam edildi.

Kerziban Keskin'in kardeşi Yusuf K., "Kemiklerinin bulunmasını istiyorum. Kardeşimin bir mezarı olsun" dedi.

Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl Ekim ayının ilk haftası, Antalya'nın Serik ilçesindeki arkadaşı Hüsne D.'nin yanına geldi. Çocuklarının babası dışında 3 evlilik daha yapan Kerziban Keskin, Serik'e geldikten 20-25 gün sonra ortadan kayboldu. Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

CANLI YAYIN ÖNCESİ İTİRAF ETTİ

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nca soruşturma sürdürülürken, dün sabah canlı yayına katılmak için stüdyoya gelen Hüsne D.'nin arkadaşı Rüstem B., yayın öncesi programı sunan kişiye itirafta bulunacağını söyledi. Kerziban Keskin'in, Hüsne D. tarafından boğularak öldürüldüğünü, ardından cesedin 2 gün evde bekletildiğini öne süren Rüstem B., "Kerziban Keskin'in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptık. Cesedi benzinle evin banyosunda yaktık. Hüsne D., bu vahşi eylemde başarılı olamayınca cesedi parçalara ayırdı" dedi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Rüstem B.'nin televizyon programcısına söylediklerinin ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Rüstem B. ve eşi İnayet B. İstanbul'da, Hüsne D. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Ç. ise Antalya'da gözaltına alındı.

ARAZİDE CANSIZ BEDEN ARANIYOR

Kerziban Keskin'in öldürüldüğüne ilişkin iddialar üzerine Serik ilçesindeki arazide dün cansız beden araması başlatıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden Hüsne D.'nin yer göstermesinin ardından Merkez Mahallesi'nde, oğluna ait arazideki barakaların yanında emniyet güçleri, iş makinesiyle kazı çalışması yaptı. Kazılan bölgelerde sadece birkaç küçük yanmış kemik parçası bulundu ve polis tarafından delil torbasına konuldu. Havanın kararmasının ardından çalışmalar sonlandırıldı.

ŞÜPHELİ RAMAZAN YER GÖSTERDİ

Dün akşam sonlandırılan kazı çalışmalarına, bugün erken saatlerden itibaren yeniden başlandı. Kazı çalışmalarının bulunduğu alana, gözaltındaki şüphelilerden Ramazan Ç. getirildi. Ramazan Ç. de dün alana getirilen Hüsne D. ile Rüstem B.'nin gösterdiği noktaları gösterdi.

'KARDEŞİMİN BİR MEZARI OLSUN'

Kazı alanındaki çalışmaları izleyen Kerziban Keskin'in kardeşi Yusuf K., gazetecilere açıklama yaptı. Yusuf K., şöyle konuştu:

"Bu insanlığın yüz karası bir olay. Melek gibi iyi bir insanı kullanarak para ve hırs uğruna bu şekilde katlettiler. Böyle insanlık olamaz. Vahşice önce evin banyosunda sonra burada arazide yakmak, yok etmek, bütün delilleri karartmak. Biz kardeşimizin mezarı olsun istiyoruz. Böyle vahşi insanların yaşamaması, gün yüzü görmemesi gerekiyor. Benim kardeşim güçlü bir kadındı. Güçlü ve temiz kalpliydi. Kardeşimi bu üç kişi birlikte katletti. Yetkililerden kardeşimin kemiklerinin bulunmasını istiyorum. Kardeşimin bir mezarı olsun. Ben Hüsne'ye vekalet verdiğini biliyordum. 1.5 ay önce tespit etmiştim zaten. Maalesef kardeşime ulaşamadım. Kardeşim bizi aramadan duramaz. Herkes tarafından sevilirdi."

KAYIP KERZİBAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE
KAYIP KERZİBAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE
KAYIP KERZİBAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE
KAYIP KERZİBAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE
KAYIP KERZİBAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE
KAYIP KERZİBAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE
KAYIP KERZİBAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE
KAYIP KERZİBAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE
KAYIP KERZİBAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE
KAYIP KERZİBAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE
KAYIP KERZİBAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE
KAYIP KERZİBAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Evlilik, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KAYIP KERZİBAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE - Son Dakika
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