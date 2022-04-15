Son dakika haber! Öldürülen kadının hastanedeki görüntüsünün paylaşılmasına soruşturma - Son Dakika
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Son dakika haber! Öldürülen kadının hastanedeki görüntüsünün paylaşılmasına soruşturma

15.04.2022 18:31

Son dakika haberler: Burdur'da ayrı yaşadığı eşi tarafından iş yerinde tüfekle vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadının, hastanede çekilen görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin Burdur Valiliğince idari soruşturma başlatıldı.

Burdur'da ayrı yaşadığı eşi tarafından iş yerinde tüfekle vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadının, hastanede çekilen görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin Burdur Valiliğince idari soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Atatürk Caddesi'nde kocası tarafından öldürülen N.S ile ilgili kamera görüntülerinin sosyal medya aracılığıyla yayınlandığının anlaşıldığı belirtilerek, "Konu ile ilgili olarak adli makamlarca adli, Valiliğimizce de idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Öldürülen N.S'nin ağabeyi Ömer Kılıç da görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına girerek suç duyurusunda bulundu.

Burdur Adliyesine gelen Ömer Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Ailesiyle acılarını yaşarken hastanede kardeşinin uygunsuz, mahrem videolarının paylaşıldığını iddia eden Kılıç, olaydan sorumlu olan kişi ya da kişilerin bulunup, ceza almalarını istediklerini aktardı.

Bu görüntüleri paylaşan insanların nasıl bu kadar vicdansız olabildiklerine inanamadıklarını ifade eden Kılıç, "Onların da çocukları, eşleri, hanımları, evlatları var. Çok ayıp." dedi.

"Şüpheli kadının yakınlarına da silah doğrulmuş"

Kardeşini öldüren şüphelinin olaydan sonra dükkanlarına gelerek kendisine ve babasına da silah doğrulttuğunu öne süren Kılıç, "Tüfeğin tetiğine bastı ama patlamadı. Düzelti tekrardan doğrultu yine silah patlamadı. Allah korudu. O arada araya girmeye çalışan babama da silahı doğrulttu. Sonra karşıdan kendi babası geldi. O sırada ben dışarıya kaçtım. Sonra polis aradım." diye konuştu.

Ailenin avukatı Süleyman Kesici de olayın takipçisi olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Şüphelinin en yüksek şekilde cezalandırılması için mücadele edeceğiz. Ayrıca ortaya çıkan bu uygunsuz görüntüler müvekkillerimin acılarını daha da artırmıştır. Çok üzgünler, bundan dolayı bir suç duyurusunda bulunuldu. Sosyal medyada bu uygunsuz görüntülerin paylaşılması Türk Caza Kanunu'nun 130'uncu maddesi gereği suç teşkil ediyor. Sürecin takipçisiyiz. Bu görüntüleri paylaşanların hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağız."

Öte yandan Burdur İl Sağlık Müdürlüğünün de görüntüyü çekenin tespit edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında inceleme ve çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Olay

Burç Mahallesi'nde 8 Nisan'da eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilen S.S. karısı N.S'yi tüfekle başından yaralamış, kaçarken kayınpederinin dükkanını da silahla basan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı. Ağır yaralanan 35 yaşındaki kadın kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanede yaşamını yitirmişti. Şüpheli S.S. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Son dakika haber! Öldürülen kadının hastanedeki görüntüsünün paylaşılmasına soruşturma
Son dakika haber! Öldürülen kadının hastanedeki görüntüsünün paylaşılmasına soruşturma
Son dakika haber! Öldürülen kadının hastanedeki görüntüsünün paylaşılmasına soruşturma

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Atatürk Caddesi, Burdur, Medya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Öldürülen kadının hastanedeki görüntüsünün paylaşılmasına soruşturma - Son Dakika


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