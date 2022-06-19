Son dakika haber! 17 yaşındaki motokuryenin can verdiği kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber! 17 yaşındaki motokuryenin can verdiği kaza kamerada

19.06.2022 16:45

Son dakika haberlerine göre 17 yaşındaki motokuryenin can verdiği kaza kamerada İzmir'in Torbalı ilçesinde moto kuryelik yapan 17 yaşındaki Halil Togay, meydana gelen trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

17 yaşındaki motokuryenin can verdiği kaza kamerada

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde moto kuryelik yapan 17 yaşındaki Halil Togay, meydana gelen trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Togay'ın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Alpkent Mahallesi'nde moto kuryelik yapan 17 yaşındaki Halil Togay, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 1035 sokakta meydana gelen kazada, Halil Togay kullandığı motosiklet ile seyir halindeyken sağa dönüş yapan aracın sürüklemesiyle aracın altında kaldı. Ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesine kaldıran Halil Togay, tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan Togay'ın kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! 17 yaşındaki motokuryenin can verdiği kaza kamerada - Son Dakika

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