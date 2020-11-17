Son dakika haber... Ölü yunuslar Kocaeli sahiline vurdu - Son Dakika

Son dakika haber... Ölü yunuslar Kocaeli sahiline vurdu
17.11.2020 00:58
Son dakika haberler... Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Karadeniz sahilinde karaya vurmuş halde 2 yunus ölüsü bulundu.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Karadeniz sahilinde karaya vurmuş halde 2 yunus ölüsü bulundu.
Edinilen bilgiye göre Kandıra Bağırganlı Limanı ve Kerpe sahilinde karaya vurmuş 2 ölü yunus bulundu. Karaya vuran ölü yunusları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne ve belediye ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. İncelemede herhangi bir bulaşıcı hastalık belirtisi ve tehlikelinin olmadığının belirlenmesi üzerine iş makinesi ile alınan ölü yunuslar, kontrollü bir şekilde gömülerek bertaraf edildi. - KOCAELİ
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