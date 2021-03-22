Son dakika haberi | Ölüdeniz'in "renkli aksesuarları" adrenalin tutkunlarına gökyüzünden eşsiz manzaralar sunuyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Ölüdeniz'in "renkli aksesuarları" adrenalin tutkunlarına gökyüzünden eşsiz manzaralar sunuyor

22.03.2021 11:09

Son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'dan kış ve bahar aylarında yapılan yamaç paraşütü uçuşları, eşsiz Ölüdeniz manzarasıyla misafirlerini unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'dan kış ve bahar aylarında yapılan yamaç paraşütü uçuşları, eşsiz Ölüdeniz manzarasıyla misafirlerini unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yamaç paraşütü pilotlarının hazırlıklarının ardından pistlerden havalanan tatilciler, karlı Babadağ ve Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Adrenalin tutkunları, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

Beyaz örtüyle kaplı Babadağ'ın zirvesi ve Ölüdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde yapılan yamaç paraşütü uçuşları, Anadou Ajansı (AA) ekibince görüntüledi.

"Karların üzerinden Ölüdeniz'in sıcak kumlarına iniyoruz"

Yamaç paraşütü pilotu Barış Aksoy, AA muhabirine, Babadağ'ın iki kişi yapılan yamaç paraşütü uçuşları için dünyanın en güzel noktalarından olduğunu söyledi.

Babadağ'daki yamaç paraşütü uçuşlarının çoğunlukla yaz aylarında yapıldığını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Kış aylarında da uygun hava olursa uçuş yapıyoruz. Fethiye'de her yağmurlu, fırtınalı günün ardından genellikle güneş doğuyor. 1200 metredeki kalkış pisti kar altında kalmadığı için buradan uçuş yapabiliyoruz. Pistten kalkışımızın ardından Babadağ'ın ihtişamını görebiliyoruz. Önümüzde de mavi ile turkuaz renkli Ölüdeniz bizleri karşılıyor. Uçuşlarımızda kar manzarası ve denizi aynı anda seyrettiriyoruz. Karların üzerinden Ölüdeniz'in sıcak kumlarına iniyoruz."

"Kış görselleri yaza göre daha güzel oluyor"

Yamaç paraşütü pilotu Muhammet Selçukoğlu da Babadağ'dan yaz ve kış aylarında yamaç paraşütü uçuşlarının devam ettiğini dile getirdi.

Bölgenin iklimi dolayısıyla kış aylarında da zaman zaman uçuş yapıldığını anlatan Selçukoğlu, "Hava şartları müsaade ettiği zamanlarda uçuş yapıyoruz. Burada kış görselleri yaza göre daha güzel oluyor. Bulutlu havalar da güzel görseller oluşturuyor. Deniz, kışın daha turkuaz oluyor ve kendisini görsel olarak daha etkileyici gösteriyor." dedi.

Son dakika haberi | Ölüdeniz'in renkli aksesuarları adrenalin tutkunlarına gökyüzünden eşsiz manzaralar sunuyor
Son dakika haberi | Ölüdeniz'in renkli aksesuarları adrenalin tutkunlarına gökyüzünden eşsiz manzaralar sunuyor
Son dakika haberi | Ölüdeniz'in renkli aksesuarları adrenalin tutkunlarına gökyüzünden eşsiz manzaralar sunuyor
Son dakika haberi | Ölüdeniz'in renkli aksesuarları adrenalin tutkunlarına gökyüzünden eşsiz manzaralar sunuyor

Ölüdeniz Mahallesi, Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi | Ölüdeniz'in 'renkli aksesuarları' adrenalin tutkunlarına gökyüzünden eşsiz manzaralar sunuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için kadro dışı sözleri: Sadık Çiftpınar, idman yeleğini yere attığı için kadro dışı Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak 19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde
Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikli bir meydan okuma değildir Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikli bir meydan okuma değildir         
12:04
Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar         
11:52
AKOM'dan İstanbul için uyarı: Çarşamba akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor AKOM'dan İstanbul için uyarı: Çarşamba akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor         
11:45
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi         
11:41
Birbirine giren filler sirkte panik yarattı Birbirine giren filler sirkte panik yarattı         
11:30
Genç balıkçı, yavru köpek balığının başına takılıp yer yapan plastik halkayı çıkardı Genç balıkçı, yavru köpek balığının başına takılıp yer yapan plastik halkayı çıkardı         
11:15
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz         
10:29
Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var         
10:07
'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi 'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi         
10:04
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
15 yaşında başlık parası karşılığı evlendirildi, doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu 15 yaşında başlık parası karşılığı evlendirildi, doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu         
09:28
Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,98'den işlem görüyor Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,98'den işlem görüyor         
09:12
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 12:22:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Ölüdeniz'in "renkli aksesuarları" adrenalin tutkunlarına gökyüzünden eşsiz manzaralar sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei