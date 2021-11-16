DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde kavşaktan dönen TIR'a otomobiliyle arkadan çarpan Yaşar Kocaman'ın (58) başını kasadan taşan demire çarpıp yaşamını yitirdiği tespit edildi. TIR'dan taşan demirler, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, 8 Kasım günü saat 19.00 sıralarında Denizli- Aydın karayolu Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli yönüne giden Yaşar Kocaman yönetimindeki 20 F 2339 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan TIR'a arkadan çarptı. Sol bölümü parçalanan otomobil, yaklaşık 200 metre gittikten sonra park halindeki 20 SC 551 plakalı otomobile çarptı. Kazada, başına darbe olan otomobil sürücü Yaşar Kocaman yaşamını yitirdi, eşi Ayşe Kocaman (56) ile diğer otomobildeki Dilek Eroğlu (33) ve kızı Ahsen Eroğlu (12) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs şoförlüğü yaptığı Yaşar Kocaman'ın cenazesi de morga gönderildi.

YAKALANIP TUTUKLANDI

Sarayköy Jandarma Komutanlığı, kazanın ardından kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen, görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, TIR'ın plakasına ulaştı. Ekipler, 09 DN 432 plakalı TIR'ı kullanan Saim Deniz'i (25) gözaltına aldı. Saim Deniz, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Jandarma ekipleri TIR'da yaptığı incelemede kasasından yaklaşık 2 metre taşan 20 santimetre kalınlığındaki demirde kan izleri buldu. TIR şoförü Saim Deniz'in inşaatlarda kullanılan demiri hiçbir önlem almadan götürdüğü, otomobil sürücüsü Yaşar Kocaman'ın da başını demire çarptığı tespit edildi. Deniz'in mahkemedeki ifadesinde bir ses duyduğunu, ancak kazayı fark etmediğini söylediği ifade edildi.

TIR'DAN TAŞAN DEMİRLER KASK KAMERASINDA

Bu arada, TIR'dan taşan demirlerin, kaza sırasında yoldan geçen motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdığı belirlendi. Kask kamerasında kazayı gören motosiklet sürücünün durup, yaralılara yardım ettiği görüldü.