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Macera parkında ölümden dönen çocuğun babası konuştu - Son Dakika

Macera parkında ölümden dönen çocuğun babası konuştu

29.06.2021 18:43

Macera parkında ölümden dönen çocuğun babası konuştu Park yönetimi: "Biz Türkiye'de örnek gösterilen bir işletmeyiz" Bursa'da macera sporları faaliyeti gösteren bir işletmede güvenlik tedbiri alınmadan tubing alanına alınan ve burada botun devrilmesi sonucu sürüklenerek yaralanan 5...

Macera parkında ölümden dönen çocuğun babası konuştu

Park yönetimi: "Biz Türkiye'de örnek gösterilen bir işletmeyiz"

BURSA - Bursa'da macera sporları faaliyeti gösteren bir işletmede güvenlik tedbiri alınmadan tubing alanına alınan ve burada botun devrilmesi sonucu sürüklenerek yaralanan 5 yaşındaki çocuğun babası ve işletmenin genel müdürü konuştu.

Olay, merkez Nilüfer'in Gümüştepe Mahallesi'nde macera sporları faaliyeti yürüten bir işletmede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz cumartesi günü Mustafa Demir, 5 yaşındaki oğlu Hüseyin Demir ve eşiyle birlikte vakit geçirmek için macera sporları faaliyeti gösteren işletmeye geldi. 5 yaşındaki Hüseyin Demir, burada görevlilerin yardımıyla tubing alanına alındı. İddiaya göre, Hüseyin Demir'e görevliler tarafından emniyet kemeri, kask ve vücut koruma yeleği takılmadan kayması sağlandı. Bu sırada bot üzerinde dengesini kaybeden Hüseyin Demir, devrilen bottan düşerek sürüklenip yaralandı. Göz yaşlarına boğulan Hüseyin Demir'in yardımına ise ailesi koştu. Demir'in tubing botundan devrilme anı ailesi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Sağlıkçı diye çağırdık kasiyer çıktı"

Hüseyin Demir'in kolundan, başından ve bacağından yaralandığını gören ailesi, yetkilerden revirdeki doktorun gelmesini istedi. İddiaya göre, işletme yetkilileri, kasada görevli kadını "sağlıkçı" diye Hüseyin Demir'in yanına yollayarak, ecza dolabındaki malzemeler ile pansuman yapmasını istedi. Baba Mustafa Demir, "Gelen personele sağlıkçı kimliğini sordum. Ancak bana kimliğini ibraz edemedi. İşletmede personel olarak çalıştığını söyledi. Çocuğumuza yanlış müdahale edilmesinden korktuğumuz için hemen ambulansı aradık. Yaklaşık yarım saat kadar ambulans bekledik ve çocuğumu hastaneye kaldırdık. Böyle bir işletmede sağlık personelinin olmaması, güvenlik tedbiri alınmaması hakkında Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundum" dedi.

"Biz Türkiye'de örnek gösterilen bir işletmeyiz"

Macera parkının düzenli periyotlarda denetlendiğini ve üst seviyede güvenlik tedbiri alındığını aktaran işletmenin genel müdürü Fikret Bilir, "Cumartesi günü üzücü bir olay yaşadık. Tubing oyununda şambreller üzerinde sun'i kayak pistinde kayan çocuğumuzun kurallara uymadığından dolayı düştüğünü düşünüyoruz. İki yıldır 2 bin kişi bu oyuna binmiştir. Maalesef tek kaza bu. Bizim tespitlerimize göre çocuğun panikleyip korktuğundan dolayı kendisini atmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Güvenlik kameralarını izlediğimizde çocuk çıkıp düşüyor. Tubing devrilmiyor. 2 ay önce tüm denetimlerimizi uzman kişiler tarafından yaptırdık. Olay esnasında yaşanan ilk yardım müdahalesinde bir yanlış anlaşılma var. Bizim acil müdahale odamız var. Burada bulunan ekipmanları personelimiz getirmiş. Aile bunu görünce tepki göstermiş. Ancak o malzemeleri getiren arkadaşımız sadece çalışanımız. Yüksek okul mezunu hemşire arkadaşımız var. Olaydan kısa süre sonra sağlıkçı arkadaşımızdan yardım istedik ve aile yardımı kabul etmedi. Gelen ambulans çocuğumuzu hastaneye kaldırdı. Bizler aileye iletişim bilgilerimizi verip elimizden geleni yapma hususunda telkinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Macera parkında ölümden dönen çocuğun babası konuştu
Macera parkında ölümden dönen çocuğun babası konuştu
Macera parkında ölümden dönen çocuğun babası konuştu
Macera parkında ölümden dönen çocuğun babası konuştu
Macera parkında ölümden dönen çocuğun babası konuştu
Macera parkında ölümden dönen çocuğun babası konuştu
Macera parkında ölümden dönen çocuğun babası konuştu
Macera parkında ölümden dönen çocuğun babası konuştu
Macera parkında ölümden dönen çocuğun babası konuştu
Macera parkında ölümden dönen çocuğun babası konuştu
Macera parkında ölümden dönen çocuğun babası konuştu
Macera parkında ölümden dönen çocuğun babası konuştu

Hüseyin Demir, Mustafa Demir, Cumartesi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Macera parkında ölümden dönen çocuğun babası konuştu - Son Dakika


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