Ölümden kurtaran manevra kamerada - Son Dakika

Ölümden kurtaran manevra kamerada

Artvin'de tünel girişinde yamaçtan kopan taş ve kayaları gören kamyonet sürücüsü ölümden yaptığı manevra ile son anda kurtuldu

ARTVİN - Artvin'de seyir halindeki bir kamyonet sürücüsü tünel girişinde yamaçtan kopan kaya parçalarını görerek yaptığı manevra sayesinde son anda ölümden kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Artvin- Erzurum Karayolu 10. kilometresi Kalburlu köyü mevkiinde bulunan tünel girişinde geçtiğimiz günlerde yamaçtan kopan kaya parçaları karayolu üzerine düştü. O anda yolda seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsü saniyelerle kayaların altında kalmaktan yaptığı manevrayla kurtuldu.