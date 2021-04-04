Ölümden kurtaran manevra kamerada - Son Dakika

Ölümden kurtaran manevra kamerada
04.04.2021 09:55
Ölümden kurtaran manevra kamerada Artvin'de tünel girişinde yamaçtan kopan taş ve kayaları gören kamyonet sürücüsü ölümden yaptığı manevra ile son anda kurtuldu Artvin'de seyir halindeki bir kamyonet sürücüsü tünel girişinde yamaçtan kopan kaya parçalarını görerek yaptığı manevra sayesinde son...
Ölümden kurtaran manevra kamerada
Artvin'de tünel girişinde yamaçtan kopan taş ve kayaları gören kamyonet sürücüsü ölümden yaptığı manevra ile son anda kurtuldu
ARTVİN - Artvin'de seyir halindeki bir kamyonet sürücüsü tünel girişinde yamaçtan kopan kaya parçalarını görerek yaptığı manevra sayesinde son anda ölümden kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Artvin- Erzurum Karayolu 10. kilometresi Kalburlu köyü mevkiinde bulunan tünel girişinde geçtiğimiz günlerde yamaçtan kopan kaya parçaları karayolu üzerine düştü. O anda yolda seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsü saniyelerle kayaların altında kalmaktan yaptığı manevrayla kurtuldu.
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