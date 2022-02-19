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Son dakika haber! Olumsuz hava şartları balık fiyatlarını yükseltti - Son Dakika

Son dakika haber! Olumsuz hava şartları balık fiyatlarını yükseltti

19.02.2022 15:48
Son dakika haber! Olumsuz hava şartları balık fiyatlarını yükseltti

Gelen son dakika haberlerine göre Batı Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle balık fiyatları yükseldi.

Batı Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle balık fiyatları yükseldi.

Bir hafta önce özellikle bol miktarda avlanılan ve 20 liradan satılan hamsi, soğuk hava ve fırtına nedeniyle 30 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, hava şartlarına bağlı olarak balık fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

Balıkçıların denize açılamadığını, bunun sonucunda fiyatlarda artış yaşandığını dile getiren Karakaş, hamsinin olmamasının diğer balık fiyatlarını da etkilediğini, havaların düzelmesi halinde fiyatların normal seviyeye ineceğini aktardı.

Batı Karadeniz'de tezgahlarda hamsi, uskumru ve mezgit kilogramı 30, barbun 70 liradan, levrek tane 45, çupra ise 40 liradan satılıyor.

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Batı Karadeniz, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Olumsuz hava şartları balık fiyatlarını yükseltti - Son Dakika


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