Görme kaybıyla karşı karşıya kalan Omar'dan ilk açıklama geldi: Daha güçlü döneceğim

Yılbaşı gecesi havai fişek patlaması sonucunda yüzünden ve gözlerinden yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Norveçli futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi çocukları ve eşiyle iyi bir vakit geçirmeyi amaçladığını belirterek, "Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum. Bazen Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum. Her gün ilerleme kaydediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ANLAMI ÇOK BÜYÜK"

Bazı zorluklarla karşılaşsa da daha güçlü döneceğinin sözünü veren Elabdellaoui, "Lütfen dualarınızda bana yer verin. Dua eden, güzel enerjilerini ve mesajlarını gönderen, benimle olduklarını hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük" değerlendirmesinde bulundu.