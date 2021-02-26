Son dakika haber... Ömer Çelik: "Mezarlara el uzatanlar hukuk önünde hesap verecek" - Son Dakika

Son dakika haber... Ömer Çelik: "Mezarlara el uzatanlar hukuk önünde hesap verecek"
26.02.2021 00:57
Son dakika haberler... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da şehit kabirlerinin de aralarında bulunduğu mezarları tahrip edenlerin yakalandığını ve hukuk önünde hesap vereceklerini açıkladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da şehit kabirlerinin de aralarında bulunduğu mezarları tahrip edenlerin yakalandığını ve hukuk önünde hesap vereceklerini açıkladı.
Sözcü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kabirleri tahrip edenlerin emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını belirterek, "Milletimizin emanetine, kahramanlarımızın naaşlarına ve vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler" dedi. - ADANA
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