Son dakika haber: Ömer Halisdemir'in ismi Çorum'da caddede yaşatılacak - Son Dakika

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yeni açılacak caddeye Şehit Astsubay Ömer Halis Caddesi adı verilecek.

Oğuzlar Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Çocak başkanlığında toplandı.

Çocak, toplantıda yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, 15 Temmuz'un simge isimlerinden olduğunu söyledi.

Ömer Halisdemir'e vefa borcunu ödemek istediklerini belirten Çocak, ilçede inşa edilecek TOKİ konutları için açılacak yeni caddeye Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Caddesi ismini vermeyi kararlaştırdıklarını kaydetti.