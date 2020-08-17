Son dakika haber... OMÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal görevine başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal, görevine başladı.

OMÜ Rektörlük makamında düzenlenen devir teslim töreninde Prof. Dr. Ünal, görevi Prof. Dr. Sait Bilgiç'ten devraldı.

Ünal, dünyada yeni bir düzen kurulduğunu ve Türkiye'nin kaybedecek zamanı olmadığını belirterek, üniversitenin eğitim kalitesini daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

OMÜ için eski ve yeni dönem olmadığını, çalışmaların kaldığı yerden devam edeceğini dile getiren Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversitenin adını yurt dışında daha fazla duyurmayı amaçladıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Yavuz Ünal'a görevinde başarılar diledi.