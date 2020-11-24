Son dakika haber... OMÜ Vakıf Koleji'nde Öğretmenler Günü - Son Dakika

Son dakika haber... OMÜ Vakıf Koleji'nde Öğretmenler Günü

24.11.2020 22:12
Son dakika haber... OMÜ Vakıf Koleji'nde Öğretmenler Günü, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Öğretmenler Günü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Koleji'nin Geleneksel Etkinliği ile kutlandı.

Öğretmenler Günü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Koleji'nin Geleneksel Etkinliği ile kutlandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı Koleji'nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde Prof. Dr. Yavuz Ünal öğretmenlerle buluştu. Okulun bahçesinde yeni korana virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, OMÜ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan Aksoy ve Okul Müdürü Kemal İlyas Sağır da katıldı. Etkinlikte konuşma gerçekleştiren Rektör Ünal Yavuz, "Birbirimize karşı toleranslı bakış açımızı, hoşgörümüzü güçlendirecek ve topluma katkı sağlayacak nesilleri yetiştiren öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenler toplumlarda vazgeçilmez bir göreve sahiptir. Öğretmenlere yönelik algı değersizleşirse millet birçok değerini kaybetmiş demektir. Öğretmenlik görevini ifa edenler milletin geleceğini, ufkunu belki de insanlığın geleceğini şekillendirmekte ve yarınlarımızı belirlemektedir" dedi.

"Öğretmenlik sadece bir iş olarak görülmemeli"

Etkinlikte görevine yeni başlayan öğretmenlere tavsiyelerde bulunan Rektör Ünal, "Öğretmenliğin sadece bir iş olarak değil bunun ötesinde aşkla bağlanılması gereken bir meslektir. Öğretmenlerin ektiği tohumların yeşerdiğini belki bugün göremeyebiliriz. Gelecek nesillerin öğretmenlerin elinde inşa edileceğine inanç tamdır" diye konuştu.

OMÜ Vakfı Koleji'nden beklentilerini dile getiren Ünal, "Alt birimde üretim yapan değil de doğrudan üniversiteyi insan kaynağı açısından besleyen bir okul olmasını arzu ediyorum. Bilim konusunda öncü olan metodoloji konusunda kendisine özgü perspektif geliştirebilen; hatta ürettiği birçok materyali ve yöntemi ihraç eden okul, öğretmen ve sistem bekliyorum" şeklinde konuştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinin devamında Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, anaokulu öğrencilerine hediye sunumu gerçekleştirdi ve anaokulu öğrencileriyle birlikte günün anısına hazırlanan pastayı kestikten sonra OMÜ Vakıf Koleji öğretmenlerine çiçek takdim etti. Etkinlik sonunda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan Aksoy'u, Okul Müdürü Kemal İlyas Sağır'ı ve öğretmenleri okul adına yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti. - SAMSUN

Son dakika haber... OMÜ Vakıf Koleji'nde Öğretmenler Günü
Son dakika haber... OMÜ Vakıf Koleji'nde Öğretmenler Günü
Son dakika haber... OMÜ Vakıf Koleji'nde Öğretmenler Günü
Son dakika haber... OMÜ Vakıf Koleji'nde Öğretmenler Günü
Son dakika haber... OMÜ Vakıf Koleji'nde Öğretmenler Günü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Öğretmenler Günü, Yavuz Ünal, Rektör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... OMÜ Vakıf Koleji'nde Öğretmenler Günü - Son Dakika


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