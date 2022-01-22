Son dakika haber! ÖMÜR HEMŞİRENİN CENAZESİ HELALLİK İÇİN EVİNİN ÖNÜNE GETİRİLDİ - Son Dakika

KARTAL'da çalıştığı aile sağlığı merkezinde Konya'dan gelen Rahmi Uygun (39) tarafından başından silahla vurularak öldürülen bir çocuk annesi hemşire Ömür Erez (33), son yolculuğuna uğurlandı. Erez'in cenazesi ailesinin evinden helallik alındıktan sonra kılınan namazın ardından, toprağa verilmek üzere Kocaeli'nin Dilovası ilçesine gönderildi.

Kartal'da görev yaptığı 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde öldürülen bir çocuk annesi Ömür Erez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Erez, önce Yalı Mahallesi Topselvi'deki baba ocağına getirildi. Burada helallik alındıktan sonra da cenaze namazının kılınması için Hacı Ahmet Camii'ne götürüldü. Erez'in cenazesine İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Erez'in yakınları ve arkadaşları katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazında konuşan cami imamı, Diyanet Başkanlığı olarak hemşire Ömür Erez'i şehit kabul ettiklerini ifade etti. Erez'in cenazesi kılınan namazın ardından Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Büyük mezarlığa defnedilmek üzere yola çıkarıldı.