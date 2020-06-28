Son dakika haber: Önce ağaca, sonra demirli tekneye çarpan araç sulara gömüldü
Son dakika haberine göre Bartın-İnkumu yolu mevkiinde meydana gelen kazada otomobil önce ağaca, ardından da ırmakta bulunan tekneye çarparak sulara gömüldü.
Bartın-İnkumu yolu mevkiinde meydana gelen kazada otomobil önce ağaca, ardından da ırmakta bulunan tekneye çarparak sulara gömüldü.
Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki N.Y. yönetimindeki 35 PE 544 plakalı otomobil, İnkumu yolu üzerinde seyrettiği sırada kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yol kenarında bulunan ağaca, ardından ırmağa demirli gezi teknesine çarparak ırmağa uçtu. suya gömülen araçtaki sürücü N.Y. ile yanında bulunan R.G. sulara gömülen otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başararak olay yerinden ayrıldı. Sabah saatlerinde gezi teknesinin bir bölümünün sulara gömüldüğünü gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri sulara gömülü halde bulunan otomobili fark etti. Bunun üzerine olay yerine çağrılan Sahil Güvenlik Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç timinin suya gömülü halde bulunan otomobile bağladığı halatlar yardımı ile araç sudan çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:26 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Önce ağaca, sonra demirli tekneye çarpan araç sulara gömüldü - Son Dakika
Son Dakika 15:39 Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome Olimpia Milano ile anlaştı 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:28 YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 09:08 1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var 21:40 YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı 17:00 Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek 16:35 Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır 14:42 Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor