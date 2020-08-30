Son dakika haber! Önce kameralara yakalandı sonra polise - Son Dakika

Gaziantep'te 2 evden hırsızlık yapan şüpheli, önce kameraya sonra polise yakalandı. Şüpheli yasal işlemlerinin ardından tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şahinbey İlçesi Şahintepe Mahallesindeki 2 hırsızlık olayı ile ilgili yaptıkları çalışmada, güvenlik kameralarına yakalanan hırsızı yakaladı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 09:53 - Kaynak: İHA
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